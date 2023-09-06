США перекидають до Європи понад 50 винищувачів F-35

Сполучені Штати перекинуть до Великобританії дві ескадрильї винищувачів п'ятого покоління F-35, які можуть нести ядерну зброю.
Про це повідомила The Telegraph із посиланням на джерела.
Газета пише, що 54 літаки прибудуть на базу Лейкенхіт у графстві Саффолк.
Про це повідомила The Telegraph із посиланням на джерела.
Газета пише, що 54 літаки прибудуть на базу Лейкенхіт у графстві Саффолк.
F-35 призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і можуть виконувати удари повітря-повітря та збирати розвіддані.
У Міноборони відмовилися коментувати, чи були розміщені американські ядерні боєголовки у Великій Британії.
Потенційне повернення ядерної зброї США на британську територію експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову Холодну війну.
F-35 Lightning II – багатоцільовий винищувач-невидимка п'ятого покоління, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків у світі. Його складно виявити радарам через особливу форму та використання стелс-технологій у зовнішньому покритті. Літак може транспортувати ядерну зброю.
У Міноборони відмовилися коментувати, чи були розміщені американські ядерні боєголовки у Великій Британії.
Потенційне повернення ядерної зброї США на британську територію експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову Холодну війну.
F-35 Lightning II – багатоцільовий винищувач-невидимка п'ятого покоління, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків у світі. Його складно виявити радарам через особливу форму та використання стелс-технологій у зовнішньому покритті. Літак може транспортувати ядерну зброю.
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