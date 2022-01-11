США відкликають частину держслужбовців посольства в Афганістані

Держдепартамент США наказав співробітникам, "чиї функції можуть бути виконані віддалено", покинути посольство США в Кабулі, оскільки почалося виведення американських військ з Афганістану.
Про це повідомляє CNN.
За словами спеціального представника США з питань примирення Афганістану Залмай Халілзад, деякі дипломати, які можуть виконувати свої обов'язки віддалено, були відкликані з Кабула.
Як повідомлялося, адміністрація США запланувала повністю вивести американський збройний контингент з Афганістану до 11 вересня.
Зараз в Афганістані залишається 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. контрактників.
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