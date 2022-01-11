США відкликають частину держслужбовців посольства в Афганістані

12:16 28 квітень Київ, Україна

Держдепартамент США наказав співробітникам, "чиї функції можуть бути виконані віддалено", покинути посольство США в Кабулі, оскільки почалося виведення американських військ з Афганістану.

Про це повідомляє CNN.



За словами спеціального представника США з питань примирення Афганістану Залмай Халілзад, деякі дипломати, які можуть виконувати свої обов'язки віддалено, були відкликані з Кабула.

«Це не вплине на роботу або можливості посольства», - заявив Халілзад комітету Сенату США з міжнародних відносин.

Як повідомлялося, адміністрація США запланувала повністю вивести американський збройний контингент з Афганістану до 11 вересня.



Зараз в Афганістані залишається 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. контрактників.