США відкинули звинувачення РФ у заході свого підводного човна у російські води

11:35 13 лютий Київ, Україна

Не припиняється військове протистояння між Росією та Сполученими Штатами. У хід йдуть усі кошти. Напередодні Росія звинуватила США у порушенні морських кордонів на Далекому Сході.

Влада США у свою чергу відкидає подібне звинувачення. Як заявив представник командування Збройних сил США Кайл Рейнс, жодних дій у тихоокеанських водах поблизу російських кордонів американський флот не проводить. Тому звинувачення з боку російської влади про порушення їх кордонів американською субмариною є безпідставними.

На некоректне питання про те, де зараз знаходяться підводні човни США, Рейнс не став відповідати за відомими правилами таємності. Але при цьому заявив, що всі польоти та переміщення суден у Тихоокеанському регіоні проводяться із суворим урахуванням правил безпеки та виключно у межах міжнародних територіальних вод.

Учора, 12 лютого, Міноборони РФ викликало пояснення контр-адмірала Давида Манеро, який служить у посольстві США у Москві. Його представнику було вручено протест за фактом порушення територіальних вод Росії атомним підводним човном ВМФ США.

Як розповіли в Міністерстві оборони Росії, 12 лютого в районі Курильських островів було виявлено атомний підводний човен USS Vermont класу Вірджинія. У цей час у цьому регіоні проходили навчання військово-морського флоту РФ. Після попереджень, на які субмарина не відповіла, фрегату Маршал Шапошников довелося "застосувати спецзасоби". Тільки після цього підводний човен швидко залишив російські води.

Хто з двох сторін у цій ситуації говорить правду, можливо покаже час, а можливо, це не відкриється ніколи. Але хтось сам часто і відкрито порушує чужі кордони – добре відомо вже сьогодні. До того ж, вже не раз Росія користувалася тією ситуацією, коли злодій відволікає від себе увагу, кричачи «тримай злодія».