США відправляють громадян РФ за візами в інші країни

Американське посольство в Москві порекомендувало росіянам звертатися за неімміграційними візами до дипломатичних представництв США в інших країнах.
Про це в понеділок, 2 серпня, повідомив ТАСС.
Як пояснили дипломати, це пов'язано зі скороченням штату дипломатичної місії відповідно до встановленої Росією заборони на найм росіян.
Він же порадив росіянам за візами звертатися в посольства або консульства США за межами Росії.
У квітні російська влада заборонила США наймати співробітників з Росії або третіх країн.
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