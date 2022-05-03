США відправляють громадян РФ за візами в інші країни

10:44 03 серпня Київ, Україна

Американське посольство в Москві порекомендувало росіянам звертатися за неімміграційними візами до дипломатичних представництв США в інших країнах.

Про це в понеділок, 2 серпня, повідомив ТАСС.



Як пояснили дипломати, це пов'язано зі скороченням штату дипломатичної місії відповідно до встановленої Росією заборони на найм росіян.

"На невизначений термін призупинено розгляд неімміграційних віз для недипломатичних поїздок, як і надання інших рутинних послуг для американських громадян і розгляд заявок на імміграційні візи", - пояснив представник дипмісії.

Він же порадив росіянам за візами звертатися в посольства або консульства США за межами Росії.

"Ми шкодуємо, що дії російського уряду змусили нас скоротити штат консульських співробітників на 75%, таким чином унеможливлюючи надання відповідних послуг", - додав він.

У квітні російська влада заборонила США наймати співробітників з Росії або третіх країн.