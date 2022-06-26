США отправили в космос ракета-носитель Atlas 5

Сьогодні з'єднані Штати Америки стартували запуск ракета-носій Atlas 5 разом з космопланів X-37B на орбіту землі
Сьогодні з космодрому на мисі Канаверал стартувала важка ракета-носій Atlas 5. Запуск космічного апарату відкладали через погану погоду
Про це повідомляє американської компанії United Launch Alliance (ULA) в Twitter.
У компанії ULA заявили, що сьогодні відбувся успішний запуск важкої ракети-носія Atlas 5 з космопланів X-37B Військово-повітряних сил США. Запуск ракети повинен був відбутися раніше, але його відклали через погану погоду в районі космодрому.
Як зазначає агентство Space, точна мета запуску космоплана X-37B засекречена, але представники ВПС США кажуть, що під час космічної місії планується проведення ряду наукових експериментів на земній орбіті.
За даними порталу nasaspaceflight, космоплан X-37B - це багаторазова орбітальна випробувальна станція, яка може перебувати на низькій навколоземній орбіті до декількох років. Вона призначена для проведення експериментів в космосі, більшість з яких засекречена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX відклала запланований на 17 травня запуск нової партії інтернет-супутників системи Starlink. Запуск космічного апарату з супутниками, який повинен був відбутися з мису Канаверал, перенесли на добу через конфлікт інтересів.
Сьогодні з космодрому на мисі Канаверал стартувала важка ракета-носій Atlas 5. Запуск космічного апарату відкладали через погану погоду
Про це повідомляє американської компанії United Launch Alliance (ULA) в Twitter.
У компанії ULA заявили, що сьогодні відбувся успішний запуск важкої ракети-носія Atlas 5 з космопланів X-37B Військово-повітряних сил США. Запуск ракети повинен був відбутися раніше, але його відклали через погану погоду в районі космодрому.
Як зазначає агентство Space, точна мета запуску космоплана X-37B засекречена, але представники ВПС США кажуть, що під час космічної місії планується проведення ряду наукових експериментів на земній орбіті.
За даними порталу nasaspaceflight, космоплан X-37B - це багаторазова орбітальна випробувальна станція, яка може перебувати на низькій навколоземній орбіті до декількох років. Вона призначена для проведення експериментів в космосі, більшість з яких засекречена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX відклала запланований на 17 травня запуск нової партії інтернет-супутників системи Starlink. Запуск космічного апарату з супутниками, який повинен був відбутися з мису Канаверал, перенесли на добу через конфлікт інтересів.
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