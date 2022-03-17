США скасували дію віз понад 100 співробітників "Аерофлоту"

Правоохоронні органи Сполучених штатів Америки звинуватили колишніх і нинішніх співробітників російської авіакомпанії "Аерофлот" в контрабанді iPhone і iPad.

Про це 19 жовтня повідомила пресслужба прокуратури Східного округу штату Нью-Йорк.

10 людям висунуті звинувачення в контрабанді електронних пристроїв на суму понад $50 млн, зокрема, продуктів Apple (Apple iPhone, iPad і Apple Watch), з США до Росії з використанням кур'єрів, багато з яких були нинішніми і колишніми співробітниками авіакомпанії "Аерофлот", відзначили в прокуратурі. Частина вивезених пристроїв була вкрадена.

Вісім обвинувачених заарештовані, ще двоє ховаються від правоохоронців.