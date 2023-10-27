США відкриють дипломатичне представництво у північній частині Норвегії

12:34 27 жовтня Київ, Україна





Це представництво, яке не надає консульських послуг, набуває особливої символічної значущості у світлі погіршення відносин між США та росією, викликаним вторгненням росії в Україну. США планують відкрити своє північне дипломатичне представництво в Тромсе, Норвегія, в п'ятницю, що стане символом зростаючого інтересу Вашингтона до Арктики.Це представництво, яке не надає консульських послуг, набуває особливої символічної значущості у світлі погіршення відносин між США та росією, викликаним вторгненням росії в Україну.

"Символічно це дуже важливо. Це жест, який демонструє, наскільки важливіше США бачать Арктику зараз, ніж ще п'ять чи десять років тому", - наголосив Андреас Естаген, старший науковий співробітник Інституту Фрітьофа Нансена в Осло.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про намір відкрити це представництво у Тромсе у червні як частину стратегії підтримки "дипломатичного сліду за Полярним колом".



Тромсе, найбільше місто в північній частині Норвегії, знаходиться приблизно за 400 км на захід від росії і має спільний кордон в Арктиці з рф. За часів Холодної війни США мали там своє представництво, яке було закрите 1994 року.



Тромсе також є місцем розташування Арктичної ради, організації, що об'єднує вісім арктичних держав. Співпраця в рамках Арктичної ради була ослаблена після вторгнення росії в Україну в 2022 році, але нещодавно почала відновлюватися на рівні старших дипломатів, хоча політичні контакти залишаються обмеженими.