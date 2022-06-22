США відмовилися прийняти спецборт Росії для вивезення російських дипломатів

20:01 22 червня Київ, Україна

Влада США відмовилася прийняти спецборт для вивезення російських дипломатів та членів їхніх сімей, яким було наказано залишити американську територію.

Таку заяву зробила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«В Адміністрації Дж. Байдена вважали за краще повністю проігнорувати той факт, що по суті йдеться про гуманітарну акцію, оскільки наш літак мав прилетіти за тими нашими колегами, кому Держдепартамент раніше ультимативно наказав залишити територію США до кінця поточного місяця», - заявила Захарова.

Захарова нагадала, що Москва вже обіцяла вжити контрзаходів у разі відмови у допуску російського спецборту «зокрема асиметричного характеру». Про кроки у відповідь представник МЗС пообіцяла повідомити американських представників «в установленому порядку дипломатичними каналами».



Восени 2021 року США наказали залишити країну 55 співробітникам російських дипмісій. З них 27 співробітників мали покинути країну до 30 січня, ще 28 — до 30 червня 2022 року.



З початку війни в Україні західні країни надіслали на батьківщину майже 400 російських дипломатів. Ситуацію вже називають найсерйознішою дипломатичною кризою в історії країни: на початку квітня країни Європи за 48 годин оголосили персонами нон грата понад 200 співробітників російських посольств та консульств. У відповідь Росія почала поступово висилати з країни співробітників європейських дипмісій.