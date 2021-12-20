США залишається: «Талібан» звинуватив США в порушенні договору

00:08 17 липень Київ, Україна

Сполучені штати звинуватили в порушенні досягнутих з талібами домовленостей. З такою заявою виступив один з представників руху, забороненого в ряді країн світу.

Офіційний представник катарського політичного офісу руху «Талібан» Мохаммад Сохаїл Шахін у четвер, 16 липня 2020 року, заявив, що США порушили укладену сторонами мирову угоду.

"Сили США порушили угоду, коли нанесли удари безпілотників в районах, де не ведуться бої, в [провінціях] Гельменд, Газні і Забул", - написав Шахін в Twitter, засудивши дії Сполучених Штатів.

29 лютого в Досі США і "Талібан" підписали мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція мають намір вивести протягом 14 місяців все війська з Афганістану. Таліби, в свою чергу, гарантують, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. До початку межафганскіх переговорів про постійне і всеосяжну припинення вогню в якості заходів зміцнення довіри повинні бути звільнені до 5 тис. Прихильників руху і до 1 тис. Осіб, що утримуються талібами.