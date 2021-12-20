США офіційно оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні

15:52 07 грудень Київ, Україна

США оголошують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні, про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Таке рішення ухвалено Адміністрацією після кількох місяців роздумів над своєю позицією щодо Олімпійських ігор, які прийматиме Китай. США звинувачують країну у "геноциді" уйгурських мусульман у північно-західному регіоні Сіньцзян.

"Я не думаю, що це правильно – карати спортсменів, які тренувалися та готувалися до цього часу. Але ми вважаємо, що можемо надіслати досить чіткий сигнал, не делегуючи офіційних представників США», – повідомила Псакі.

Вона додала, що спортсмени мають стовідсоткову підтримку Адміністрації, і пояснила, що делегування офіційних представників країни означатиме підтримку офіційної політики Китаю щодо уйгурів, з якою США категорично не згодні.



Міжнародний олімпійський комітет у своєму коментарі для AFP назвав рішення США про неучасть дипломатичних представників "чисто політичним рішенням для кожного уряду, який МОК як політично-нейтральна організація повністю поважає". Оскільки американські атлети братимуть участь у змаганнях, МОК вважає це сигналом того, що спорт вищий за політику, і з радістю приймає цю позицію.



Представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян звинуватив американських політиків у небажанні відвідати заходи, на яких Китай сподівається продемонструвати економічний розвиток та технологічну майстерність. Він також назвав це "політичною провокацією", проте не згадав жодних намірів щодо відповіді на такий бойкот США, повідомляє АР.