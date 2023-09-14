США схвалили продаж Південній Кореї 25 винищувачів F-35

14:29 14 вересня Київ, Україна

Держдепартамент США схвалив продаж Південній Кореї до 25 сучасних винищувачів F-35A та відповідного обладнання, щоб допомогти східноазіатському союзнику підтримувати надійну обороноздатність на фоні загроз від КНДР.



Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборонної безпеки (DSCA) при Міністерстві оборони США.

"Запропонований продаж покращить здатність Республіки Корея протистояти поточним та майбутнім загрозам, забезпечуючи надійну оборонну здатність для стримування агресії в регіоні та забезпечення оперативної сумісності з американськими силами", - йдеться у релізі DSCA.

За даними, уряд Південної Кореї запросив закупівлю до 25 винищувачів F-35A, а також 26 двигунів, лабораторії з перепрограмування радіоелектронної боротьби та іншого відповідного обладнання.



DSCA надав необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж військового обладнання.



В цей час у Військово-Повітряних силах Південної Кореї є 40 літаків F-35A виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin.



Південна Корея наполягає на постачанні нової партії F-35A для підтримки системи превентивного удару Kill Chain, яка є опорою її тристоронньої програми стримування проти ядерної та ракетної загроз Північній Кореї.



Відомо, що світовий інтерес до F-35 різко зріс через конфлікт в Україні та зростання напруженості з Китаєм. Чеська Республіка отримала дозвіл на майже ідентичну пропозицію у червні, а два літаки F-35 ВПС США здійснювали патрулювання в Європі для стримування.