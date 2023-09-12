США схвалили продаж Польщі модернізованих систем ППО та ПРО

Державний департамент США схвалив продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряною та протиракетною обороною для систем Patriot орієнтовною вартістю 4 млрд доларів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Пентагону.
У Міноборони США заявили, що Польща запросила закупівлю другої фази двоетапної програми модернізації системи MIM-104 Patriot Configuration-3+ із модернізованими датчиками та компонентами.
За даними Пентагону, продаж охоплюватиме 93 центри управління системою, 175 мережевих реле управління вогнем та інше відповідне обладнання.
Головним підрядником системи протиракетної оборони буде Northrup Grumman, йдеться у заяві Пентагону.
Reuters зазначає, що європейський інтерес до американської зброї зріс, оскільки попит зосереджений навколо таких постачань як боєприпаси, протиповітряна оборона, комунікаційне обладнання, ракети Javelin та безпілотні літальні апарати, які виявилися критично важливими для військових зусиль України.
У червні стало відомо, що Польща закупить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму до 15 млрд доларів. У рамках угоди буде продано до 48 пускових установок Patriot PAC-3 та до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а також радари та компоненти управління.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Пентагону.
У Міноборони США заявили, що Польща запросила закупівлю другої фази двоетапної програми модернізації системи MIM-104 Patriot Configuration-3+ із модернізованими датчиками та компонентами.
За даними Пентагону, продаж охоплюватиме 93 центри управління системою, 175 мережевих реле управління вогнем та інше відповідне обладнання.
Головним підрядником системи протиракетної оборони буде Northrup Grumman, йдеться у заяві Пентагону.
Reuters зазначає, що європейський інтерес до американської зброї зріс, оскільки попит зосереджений навколо таких постачань як боєприпаси, протиповітряна оборона, комунікаційне обладнання, ракети Javelin та безпілотні літальні апарати, які виявилися критично важливими для військових зусиль України.
У червні стало відомо, що Польща закупить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму до 15 млрд доларів. У рамках угоди буде продано до 48 пускових установок Patriot PAC-3 та до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а також радари та компоненти управління.
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