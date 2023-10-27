США схвалили продаж Латвії артилерійських систем HIMARS на $220 млн

16:31 25 жовтня Київ, Україна

Державний департамент США схвалив продаж уряду Латвії високомобільних артилерійських ракетних систем M142 (HIMARS) та відповідного обладнання орієнтовною вартістю 220 мільйонів доларів. Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони вже видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж.

Про це йдеться у пресрелізі Управління військової співпраці Міноборони США.



Зазначається, що уряд Латвії звернувся до США з проханням придбати шість високомобільних артилерійських ракетних систем M142 (HIMARS), 12 шестизарядних контейнерів з ракетами M30A2 (GMLRS) та ще 12 контейнерів з ракетами M31A2 (GMLRS-U), а також десять контейнерів M57(ATACMS). Загальна вартість операції оцінюється у 220 мільйонів доларів США.