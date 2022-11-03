США схвалили продаж Фінляндії РСЗВ на суму близько $535 млн.

07:30 03 листопада Київ, Україна





Про це у середу, 2 листопада, повідомляє CNN із посиланням на повідомлення Держдепу



Зазначається, що продаж зброї дозволить підтримати зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки "надійного партнера". Влада Сполучених Штатів підтримала продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню на суму близько $535 млн..Про це у середу, 2 листопада, повідомляє CNN із посиланням на повідомлення Держдепу США Зазначається, що продаж зброї дозволить підтримати зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки "надійного партнера".

"Для національних інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії у розвитку та підтримці сильного та готового потенціалу самооборони", - йдеться у повідомленні.



У Держдепі додали, що Фінляндія має використовувати зброю для зміцнення потенціалу наземної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи.



Рішення щодо продажу зброї відбувається на тлі переговорів щодо схвалення вступу Фінляндії до НАТО.