США схвалили продаж Фінляндії РСЗВ на суму близько $535 млн.

Влада Сполучених Штатів підтримала продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню на суму близько $535 млн..
Про це у середу, 2 листопада, повідомляє CNN із посиланням на повідомлення Держдепу США.
Зазначається, що продаж зброї дозволить підтримати зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки "надійного партнера".
Про це у середу, 2 листопада, повідомляє CNN із посиланням на повідомлення Держдепу США.
Зазначається, що продаж зброї дозволить підтримати зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки "надійного партнера".
У Держдепі додали, що Фінляндія має використовувати зброю для зміцнення потенціалу наземної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи.
Рішення щодо продажу зброї відбувається на тлі переговорів щодо схвалення вступу Фінляндії до НАТО.
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