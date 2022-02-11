США схвалили великий продаж зброї Індонезії на 14 мільярдів доларів

16:50 11 лютий Київ, Україна

Адміністрація Байдена схвалила продаж зброї Індонезії майже на 14 мільярдів доларів, оскільки США роблять кроки, які, на їхню думку, допоможуть протистояти наполегливості Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Державний департамент оголосив про продаж сучасних винищувачів на суму 13,9 млрд доларів, коли держсекретар Ентоні Блінкен перебував з візитом в Австралії, метою якого також було підкреслити рішучість США не давати Китаю повну свободу дій у Тихому океані, навіть незважаючи на те, що події в відносини між Росією та Україною вимагають уваги.

Продаж Індонезії до 36 винищувачів F-15, двигунів та супутнього обладнання, включаючи боєприпаси та системи зв'язку, пішла за поїздкою Блінкена до Джакарти в середині грудня, який на той час високо оцінював тісні зв'язки США та Індонезії, незважаючи на проблеми з правами людини, які затримали попередні продажі зброї до країни.

«Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та завдання національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки важливого регіонального партнера, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.. Для національних інтересів США життєво важливо допомогти Індонезії у розвитку та підтримці сильного та ефективного потенціалу самооборони», — йдеться у повідомленні відомства.. Заява.

У заяві не згадувався Китай , але адміністрації США, що змінювали одна одну, прагнули залучити Індонезію, найбільшу у світі переважно мусульманську демократію, до своєї кампанії щодо запобігання спробам Китаю посилити свій вплив у Південно-Китайському морі та інших частинах Тихого океану.

В Індонезії знаходиться штаб-квартира Асоціації держав Південно-Східної Азії, деякі члени якої щосили намагаються впоратися з діями Китаю в спірних районах Південно-Китайського моря, яке є основним міжнародним морським маршрутом.

Проте військові поставки США до Індонезії зазнавали ретельної перевірки і раніше відкладалися через проблеми з правами людини. У заяві Держдепартаменту ці питання не згадувалися.