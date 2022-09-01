12:31 03 серпня Київ, Україна

США схвалили Саудівській Аравії продаж ракет Patriot і відповідного обладнання в рамках угоди на суму до $3,05 млрд.

Про це повідомляє агентство із оборонної співпраці Міноборони Сполучених Штатів.



Усього Саудівська Аравія запросила у США 300 ракет цього типу.



Як зазначили в Пентагоні, даний пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в регіоні Перської затоки. Також угода покращить здатність Саудівської Аравії протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом поповнення її запасів ракет.