США звинуватили Росію у порушенні правил Світової організації торгівлі

Росія продовжує віддалятися від основоположних принципів Світової організації торгівлі, йдеться у звіті представниці США з торгівлі Кетрін Тай.
Тай заявила, що США разом із партнерами застосують усі інструменти, щоб "притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в системі міжнародної торгівлі".
Серед кроків Росії, що суперечать принципам міжнародної торгівлі СОТ, американське відомство назвало обмежувальні прикордонні заходи, обмеження на торгівлю всередині країни, а також запровадження правил, спрямованих на імпортозаміщення та примусову локалізацію.
У Службі представника США з торгівлі не назвали які саме інструменти можуть бути застосовані проти Росії.
У коментарі Reuters представник адміністрації Байдена заявив, що США розглядають можливість запровадження жорстких експортних обмежень проти Росії у разі подальшої агресії Кремля проти України.. Такі заходи можуть включати обмеження на імпорт Москвою смартфонів, запчастин для автомобілів та літаків, інших товарів.
У звіті американського відомства йдеться, що з 2014 року уряд США скоротив двостороннє спілкування з Росією у відповідь на дії Росії в Україні, що обмежує здатність USTR обговорювати питання, що викликають занепокоєння, у двосторонньому форматі з Росією.
СОТ розглядає скаргу Європейського Союзу, який звинувачує Росію у дикримінації у сфері закупівлі, повідомляє Bloomberg.
Представник МЗС Росії Марія Захарова заперечила, що Росія порушує правила СОТ та заявила, що порушенням правил стали санкції проти Росії, запроваджені США та ЄС, передає "Комерсант".
У Службі представника США з торгівлі не назвали які саме інструменти можуть бути застосовані проти Росії.
У коментарі Reuters представник адміністрації Байдена заявив, що США розглядають можливість запровадження жорстких експортних обмежень проти Росії у разі подальшої агресії Кремля проти України.. Такі заходи можуть включати обмеження на імпорт Москвою смартфонів, запчастин для автомобілів та літаків, інших товарів.
У звіті американського відомства йдеться, що з 2014 року уряд США скоротив двостороннє спілкування з Росією у відповідь на дії Росії в Україні, що обмежує здатність USTR обговорювати питання, що викликають занепокоєння, у двосторонньому форматі з Росією.
СОТ розглядає скаргу Європейського Союзу, який звинувачує Росію у дикримінації у сфері закупівлі, повідомляє Bloomberg.
Представник МЗС Росії Марія Захарова заперечила, що Росія порушує правила СОТ та заявила, що порушенням правил стали санкції проти Росії, запроваджені США та ЄС, передає "Комерсант".
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