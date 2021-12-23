США звинуватили Росію у порушенні правил Світової організації торгівлі

16:36 22 грудень Київ, Україна

Росія продовжує віддалятися від основоположних принципів Світової організації торгівлі, йдеться у звіті представниці США з торгівлі Кетрін Тай.

Тай заявила, що США разом із партнерами застосують усі інструменти, щоб "притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в системі міжнародної торгівлі".

"За минулий рік економіка Росії продовжила віддалятися від основних принципів СОТ: недискримінації, більш вільної торгівлі, прогнозованості, прозорості та справедливої конкуренції", - йдеться у звіті Служби представника США з торгівлі (USTR), представленому в Конгрес США у вівторок

Серед кроків Росії, що суперечать принципам міжнародної торгівлі СОТ, американське відомство назвало обмежувальні прикордонні заходи, обмеження на торгівлю всередині країни, а також запровадження правил, спрямованих на імпортозаміщення та примусову локалізацію.



У Службі представника США з торгівлі не назвали які саме інструменти можуть бути застосовані проти Росії.



У коментарі Reuters представник адміністрації Байдена заявив, що США розглядають можливість запровадження жорстких експортних обмежень проти Росії у разі подальшої агресії Кремля проти України.. Такі заходи можуть включати обмеження на імпорт Москвою смартфонів, запчастин для автомобілів та літаків, інших товарів.



У звіті американського відомства йдеться, що з 2014 року уряд США скоротив двостороннє спілкування з Росією у відповідь на дії Росії в Україні, що обмежує здатність USTR обговорювати питання, що викликають занепокоєння, у двосторонньому форматі з Росією.



СОТ розглядає скаргу Європейського Союзу, який звинувачує Росію у дикримінації у сфері закупівлі, повідомляє Bloomberg.



Представник МЗС Росії Марія Захарова заперечила, що Росія порушує правила СОТ та заявила, що порушенням правил стали санкції проти Росії, запроваджені США та ЄС, передає "Комерсант".