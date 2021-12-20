США звинуватили Росію у кібератаках та дезінформації американських громадян про якість західних вакцин

08:03 02 грудень Київ, Україна

У фінансовому звіті США за поточний рік згадується про велику кількість атак хакерів з боку Росії, метою яких було викликати недовіру до процесу вакцинації і до західних вакцин, зокрема.



У документі йдеться, що лише за останній рік низка країн, включаючи Росію, Китай, Іран та КНДР, за допомогою кібероперацій націлилася на діяльність та дослідження, пов'язані з розробкою у Сполучених Штатах вакцин проти Covid-19.



Як стверджують у міністерстві, ці держави компрометували американські мережі та ланцюжки поставок, крали інтелектуальну власність та сіяли ворожнечу з метою підриву демократії.



У відомстві також зазначили, що кіберсуб'єкти, коло яких розширюється, створюють дедалі більшу загрозу національній, економічній та особистій безпеці.



Раніше американська компанія Microsoft випустила дослідження, згідно з яким у період з липня 2020 по червень 2021 «російські хакери» були джерелом 58% кібератак у світі.



Нагадаємо, на початку літа Кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні. Зловмисники розповсюджували шкідливе програмне забезпечення, яке встановлювало на комп'ютер користувача віддалений прихований доступ і надсилало документи на підконтрольні їм сервери.