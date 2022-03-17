США звинуватили РФ і Іран у зломі даних американських виборців

"Іран і Росія зробили конкретні кроки, щоб вплинути на громадську думку напередодні виборів", - заявив на пресконференції 21 жовтня директор Національної розвідки США Джон Реткліфф.
За його словами, обидві країни незалежно одна від одної отримали доступ до інформації про виборців. За допомогою цих даних виборцям можуть відправляти неправдиву інформацію для того, щоб "викликати соціальне невдоволення і посіяти хаос".
Пан Реткліфф заявив, що Іран вже направив фейкові електронні листи з погрозами виборцям-демократам.
За словами Реткліффа, "фейкові електронні листи" нібито направило ультраправе угруповання Proud Boys з метою "залякати виборців, розпалити ворожнечу і завдати шкоди" президенту Дональду Трампу.
Листи з погрозами отримали виборці-демократи з не менше ніж чотирьох штатів, зокрема, Флориди і Пенсільванії. У них виборцям написали: "Ми прийдемо за вами, якщо не проголосуєте за Трампа".
Директор Національної розвідки додав, що дані можуть використовувати для "розсилки неправдивої інформації зареєстрованим виборцям. Це може привести до хаосу і підірвати довіру до американської демократії".
Він також зазначив, що офіційні особи "не бачили подібних дій з боку Росії", але знають, що у них є деяка інформація про виборців.
До Джона Реткліффа на пресконференції приєднався директор ФБР Крістофер Врей. Він запевнив, що виборча система США залишається "безпечною і стійкою".
"Не сумнівайтеся - ваш голос врахують, - сказав Рей, звертаючись до американських виборців. - А неперевірені заяви про зворотне варто сприймати зі здоровою дозою скептицизму".
Американська розвідка і раніше заявляла, що Іран, Росія і Китай намагаються втрутитися в президентські вибори 2020 року.
У 2016 році спецслужби США також прийшли до висновку, що підтримувані Кремлем хакери стояли за спробою зашкодити передвиборчій кампанії Хілларі Клінтон, використовуючи як кібератаки, так і фейкові новини в соціальних мережах.
За його словами, обидві країни незалежно одна від одної отримали доступ до інформації про виборців. За допомогою цих даних виборцям можуть відправляти неправдиву інформацію для того, щоб "викликати соціальне невдоволення і посіяти хаос".
Пан Реткліфф заявив, що Іран вже направив фейкові електронні листи з погрозами виборцям-демократам.
За словами Реткліффа, "фейкові електронні листи" нібито направило ультраправе угруповання Proud Boys з метою "залякати виборців, розпалити ворожнечу і завдати шкоди" президенту Дональду Трампу.
Листи з погрозами отримали виборці-демократи з не менше ніж чотирьох штатів, зокрема, Флориди і Пенсільванії. У них виборцям написали: "Ми прийдемо за вами, якщо не проголосуєте за Трампа".
Директор Національної розвідки додав, що дані можуть використовувати для "розсилки неправдивої інформації зареєстрованим виборцям. Це може привести до хаосу і підірвати довіру до американської демократії".
Він також зазначив, що офіційні особи "не бачили подібних дій з боку Росії", але знають, що у них є деяка інформація про виборців.
До Джона Реткліффа на пресконференції приєднався директор ФБР Крістофер Врей. Він запевнив, що виборча система США залишається "безпечною і стійкою".
"Не сумнівайтеся - ваш голос врахують, - сказав Рей, звертаючись до американських виборців. - А неперевірені заяви про зворотне варто сприймати зі здоровою дозою скептицизму".
Американська розвідка і раніше заявляла, що Іран, Росія і Китай намагаються втрутитися в президентські вибори 2020 року.
У 2016 році спецслужби США також прийшли до висновку, що підтримувані Кремлем хакери стояли за спробою зашкодити передвиборчій кампанії Хілларі Клінтон, використовуючи як кібератаки, так і фейкові новини в соціальних мережах.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі