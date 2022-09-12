США обговорюють питання про постачання в Україну сучасних західних танків - ЗМІ

В Америці проводяться дискусії щодо постачання в Україну сучасних західних танків.
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
За даними джерел, уряд США розглядає можливість постачання основних бойових танків та бронетехніки західних зразків. Наразі ведуться обговорення цього питання як у Вашингтоні, так і з союзниками. До переговорів було залучено високопоставлених дипломатів країн Заходу.
Зазначається, що після завершення п'ятої зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що збройова допомога для України має йти в ногу з розвитком війни в Україні. Глава Пентагону заявив, що союзники вже постачають бронетехніку, включаючи САУ Gepard, броньовики класу MRAP та іншу броньовану колісну техніку. Контактна група продовжуватиме підтримувати українські сили.
За даними джерел, уряд США розглядає можливість постачання основних бойових танків та бронетехніки західних зразків. Наразі ведуться обговорення цього питання як у Вашингтоні, так і з союзниками. До переговорів було залучено високопоставлених дипломатів країн Заходу.
Зазначається, що після завершення п'ятої зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що збройова допомога для України має йти в ногу з розвитком війни в Україні. Глава Пентагону заявив, що союзники вже постачають бронетехніку, включаючи САУ Gepard, броньовики класу MRAP та іншу броньовану колісну техніку. Контактна група продовжуватиме підтримувати українські сили.
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