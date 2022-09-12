США обговорюють питання про постачання в Україну сучасних західних танків - ЗМІ

17:38 12 вересня Київ, Україна

В Америці проводяться дискусії щодо постачання в Україну сучасних західних танків.

 
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За даними джерел, уряд США розглядає можливість постачання основних бойових танків та бронетехніки західних зразків. Наразі ведуться обговорення цього питання як у Вашингтоні, так і з союзниками. До переговорів було залучено високопоставлених дипломатів країн Заходу.

Зазначається, що після завершення п'ятої зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що збройова допомога для України має йти в ногу з розвитком війни в Україні. Глава Пентагону заявив, що союзники вже постачають бронетехніку, включаючи САУ Gepard, броньовики класу MRAP та іншу броньовану колісну техніку. Контактна група продовжуватиме підтримувати українські сили.