США про смерть пригожина: кремль продовжує історію вбивств опонентів

"Він (пригожин - ред.) говорив про непотрібність війни і пішов на москву, перш ніж досягти угоди з путіним. І ось, тепер, через два місяці після того, як він уклав цю угоду, його вбили. Цілком очевидно, що сталося", - наголосила речниця адміністрації президента Сполучених Штатів.