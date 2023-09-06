США про смерть пригожина: кремль продовжує історію вбивств опонентів

Прессекретарка адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що кремль має довгу історію вбивств своїх опонентів і ватажок приватної військової компанії "Вагнер" євген пригожин не став винятком.
Про це представниця Білого дому повідомила на брифінгу.
За її словами, "вбивство голови "вагнерівців" було передбачуваним" і сталося через "дисфункцію всередині росії".
Як зазначила Жан-П'єр, "холоднокровний вбивця був настільки розчарований тим, як кремль вів війну проти України, що розкритикував політику росії".
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