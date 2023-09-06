США про смерть пригожина: кремль продовжує історію вбивств опонентів

13:46 30 серпня Київ, Україна

Прессекретарка адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що кремль має довгу історію вбивств своїх опонентів і ватажок приватної військової компанії "Вагнер" євген пригожин не став винятком.

Про це представниця Білого дому повідомила на брифінгу.

За її словами, "вбивство голови "вагнерівців" було передбачуваним" і сталося через "дисфункцію всередині росії".

Як зазначила Жан-П'єр, "холоднокровний вбивця був настільки розчарований тим, як кремль вів війну проти України, що розкритикував політику росії".
"Він (пригожин - ред.) говорив про непотрібність війни і пішов на москву, перш ніж досягти угоди з путіним. І ось, тепер, через два місяці після того, як він уклав цю угоду, його вбили. Цілком очевидно, що сталося", - наголосила речниця адміністрації президента Сполучених Штатів.