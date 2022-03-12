США не згодні на умови Путіна за договором СНО

09:20 17 жовтня Київ, Україна

Дві великі стратегічні держави не змогли прийти до взаємної домовленості щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Як стало відомо, висунутий президентом РФ Володимиром Путіним проєкт про продовження дії договору без будь-яких умов в США категорично відкинули.

Радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен назвав такий проєкт провальним.

Він нагадав, що США запропонували РФ продовжити договір СНО на один рік з обмеженням по всіх ядерних боєголовках.

"Це було б перемогою для обох сторін, і ми вважали, що росіяни готові прийняти цю пропозицію... Сьогоднішня відповідь президента Путіна про продовження нового договору СНО без заморожування ядерних боєголовок - це провал", - заявив він.

О'Брайен висловив надію, що Росія перегляне свою позицію до того, як почнеться "дорога гонка озброєнь".

Раніше на цьому тижні США назвали остаточну умову СНО-3: Вашингтон готовий продовжити договір з Москвою за умови, що обидві країни тимчасово заморозять розміри ядерних арсеналів. У Росії на цю пропозицію американської сторони відповіли відмовою, назвавши її "неприйнятною".

ДСНО-3 - договір між Росією і США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Підписаний 8 квітня 2010 року і набув чинності 5 лютого 2011 року. Термін дії договору закінчується 5 лютого 2021 року.