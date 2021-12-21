США не рекомендують своїм громадянам у новорічні свята відвідувати Україну

10:24 21 грудень Київ, Україна

Зовнішньополітичне відомство Сполучених Штатів Америки звернулося до своїх громадян із рекомендаціями не відвідувати Україну.



Як аргументи уряд Як аргументи уряд США називає дві основні причини, чому перебувати на території України зараз небезпечно.



Перша – поширення COVID-19. У зверненні до американців зазначається, що рівень захворюваності в Україні, як і раніше, залишається високим. Якщо плани відвідати державу неможливо скасувати, громадянам США радять вакцинуватися перед поїздкою двічі (якщо немає відповідної вакцинації), а за можливості зробити додаткове щеплення.



Друга причина — непередбачені дії з боку Росії щодо України. У зверненні уточнюється, що Російська Федерація посилює кордони з Україною, що може бути небезпечним.

"Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму, а також на підконтрольних Росії територіях Східної України непередбачувані і можуть погіршитися без особливих попереджень", - уточнюють у відомстві.