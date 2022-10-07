США не мають планів розміщувати ядерну зброю на території Польщі - Держдеп

07:18 07 жовтня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки сьогодні не ведуть переговори з Польщею про розміщення на її території ядерної зброї.


Про це у четвер, 6 жовтня, заявив на брифінгу заступник представника Державного департаменту США Ведант Патель.
 
"Що стосується цього конкретного прохання, нам не відомо про нього чи про те, що воно порушувалося", - сказав Патель.
 
Він також додав, що США не мають планів розгортати ядерну зброю на території держав-членів НАТО, які приєдналися до Альянсу після 1997 року.

Водночас він наголосив, що Польща є важливим союзником Сполучених Штатів у рамках Північноатлантичного альянсу.

Раніше Анджей Дуда оголосив, що Польща веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії зростаючим загрозам з боку Росії.