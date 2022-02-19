США назвали нові звинувачення проти Навального «сумнівними»

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він «занепокоєний новими сумнівними звинуваченнями» проти лідера російської опозиції Олексія Навального, який у вівторок постав перед судом у виправній колонії під Москвою.
Навального звинувачують у розтраті та неповазі до суду. Якщо його визнають винним, то йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Навального звинувачують у розтраті та неповазі до суду. Якщо його визнають винним, то йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Кремлівський критик був заарештований у січні 2021 року та засуджений за порушення умовно-дострокового звільнення, провівши кілька місяців у Німеччині, відновлюючись після отруєння. Він був засуджений до двох з половиною років позбавлення волі.
На новому судовому процесі російські слідчі кажуть, що Навальний присвоїв гроші, пожертвувані його антикорупційній політичній організації ФБК (Фонд боротьби з корупцією). Зневага до суду пов'язана з тим, що Навальний нібито образив суддю під час попереднього судового процесу.
На новому судовому процесі російські слідчі кажуть, що Навальний присвоїв гроші, пожертвувані його антикорупційній політичній організації ФБК (Фонд боротьби з корупцією). Зневага до суду пов'язана з тим, що Навальний нібито образив суддю під час попереднього судового процесу.
Навальний категорично заперечує звинувачення та називає їх політично мотивованими.
Союзники Навального, а також його адвокат Ольга Михайлова вважають переслідування опозиціонера незаконним, заявляючи, що воно має яскраво виражений політичний характер і спрямоване на його дискредитацію та усунення від політичної діяльності.
Давній суперник президента Росії Володимира Путіна Навальний звинуватив президента, а також інших державних чиновників у збагаченні за допомогою корупційних заходів. Його спроба балотуватися на президентських виборах 2018 лише загострила його відносини з Кремлем.
Кілька місяців тому Навальний та його соратники були внесені російською владою до держреєстру екстремістів та терористів.
Давній суперник президента Росії Володимира Путіна Навальний звинуватив президента, а також інших державних чиновників у збагаченні за допомогою корупційних заходів. Його спроба балотуватися на президентських виборах 2018 лише загострила його відносини з Кремлем.
Кілька місяців тому Навальний та його соратники були внесені російською владою до держреєстру екстремістів та терористів.
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