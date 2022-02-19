США назвали нові звинувачення проти Навального «сумнівними»

11:14 16 лютий Київ, Україна





Навального звинувачують у розтраті та неповазі до суду. Якщо його визнають винним, то йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він «занепокоєний новими сумнівними звинуваченнями» проти лідера російської опозиції Олексія Навального, який у вівторок постав перед судом у виправній колонії під Москвою.Навального звинувачують у розтраті та неповазі до суду. Якщо його визнають винним, то йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

«Навальний та його соратники переслідуються за те, що їхня робота спрямована на те, щоб пролити світло на корупцію в офіційних колах», — написав Блінкен у Twitter. Він додав заклик до російської влади звільнити Навального «і припинити переслідування опозиціонера та його прихильників».

Кремлівський критик був заарештований у січні 2021 року та засуджений за порушення умовно-дострокового звільнення, провівши кілька місяців у Німеччині, відновлюючись після отруєння. Він був засуджений до двох з половиною років позбавлення волі.



На новому судовому процесі російські слідчі кажуть, що Навальний присвоїв гроші, пожертвувані його антикорупційній політичній організації ФБК (Фонд боротьби з корупцією). Зневага до суду пов'язана з тим, що Навальний нібито образив суддю під час попереднього судового процесу.

"Просто ці люди, які замовили цей суд, дуже налякані", - сказав Навальний під час слухань. «Вони бояться того, що я говорю під час цього суду та людей, які побачать, що справа явно сфабрикована».

Навальний категорично заперечує звинувачення та називає їх політично мотивованими.

«Я не боюся цього суду, колонії, ФСБ, прокуратури, хімзброї, Путіна та інших. Я не боюся, бо вважаю принизливим і марним боятися всього цього», — заявив Навальний у суді.

Союзники Навального, а також його адвокат Ольга Михайлова вважають переслідування опозиціонера незаконним, заявляючи, що воно має яскраво виражений політичний характер і спрямоване на його дискредитацію та усунення від політичної діяльності.



Давній суперник президента Росії Володимира Путіна Навальний звинуватив президента, а також інших державних чиновників у збагаченні за допомогою корупційних заходів. Його спроба балотуватися на президентських виборах 2018 лише загострила його відносини з Кремлем.



Кілька місяців тому Навальний та його соратники були внесені російською владою до держреєстру екстремістів та терористів.