США наполягають на ембарго на постачання зброї до М'янми

07:36 29 грудень Київ, Україна

28 грудня Сполучені Штати відновили заклики до введення ембарго на постачання зброї хунті М'янми після кривавої розправи напередодні Різдва, під час якої, за заявою організації "Врятуйте дітей", двох співробітників групи було вбито.



«Напади на ні в чому не винних людей та гуманітарні організації неприпустимі, і широко поширені звірства збройних сил проти народу Бірми наголошують на невідкладності притягнення їхніх членів до відповідальності», - заявив держсекретар



«Міжнародне співтовариство має зробити конкретні кроки для запобігання повторенню злочинів у Бірмі, зокрема, шляхом припинення продажу зброї та технологій подвійного призначення військовим», - сказав він у заяві. «Напади на ні в чому не винних людей та гуманітарні організації неприпустимі, і широко поширені звірства збройних сил проти народу Бірми наголошують на невідкладності притягнення їхніх членів до відповідальності», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.«Міжнародне співтовариство має зробити конкретні кроки для запобігання повторенню злочинів у Бірмі, зокрема, шляхом припинення продажу зброї та технологій подвійного призначення військовим», - сказав він у заяві.



Бойовики проти хунти заявили, що вони знайшли понад 30 тіл, що обгоріли, у тому числі жінок і дітей, на шосе в штаті Кая.



У вівторок організація «Врятуйте дітей» підтвердила загибель двох співробітників, які постраждали внаслідок інциденту.



За даними місцевої наглядової групи, у М'янмі панує хаос після лютневого перевороту проти обраного уряду: понад 1300 людей було вбито внаслідок розгону сил безпеки.



Сполучені Штати запровадили серію санкцій щодо лідерів державного перевороту і, як і інші західні країни, вже давно обмежують озброєння збройних сил М'янми, яких звинувачують у злочинах проти людяності у зв'язку із жорстокою кампанією проти меншості рохінджа.



У червні Генеральна Асамблея ООН проголосувала за запобігання постачанню зброї в М'янму, але цей захід був символічним, оскільки не був прийнятий більш впливовою Радою Безпеки.



Китай та Росія, які мають право вето в Раді Безпеки, а також сусідня Індія є основними постачальниками зброї до М'янми.