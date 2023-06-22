США направляють корабель через Тайванську протоку після візиту Блінкена до Китаю

10:12 22 червня Київ, Україна

Після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю, ВМС Сполучених Штатів вирішили направити корабель берегової охорони через Тайванську протоку.



Відповідно до заяви 7-го флоту США, відповідального за західну частину Тихого океану та східну частину Індійського океану, ця дія спрямована на підтримку свободи судноплавства та польотів у регіоні та є стандартною практикою.



Тайванська протока, яка розділяє Китай та Тайвань, продовжує бути джерелом напруги в регіоні, оскільки Китай продовжує чинити політичний та військовий тиск на Тайвань з метою встановлення свого суверенітету над островом.



Корабель берегової охорони США здійснив транзит через Тайванську протоку у вівторок, долаючи міжнародні води згідно з принципами міжнародного права, що гарантують свободу судноплавства.



У заяві 7-го флоту США наголошується, що такі проходи демонструють відданість Сполучених Штатів свободі та відкритості Індо-Тихоокеанського регіону. Збройні сили США регулярно виконують операції відповідно до міжнародного права, покриваючи різні регіони світу.



Ні Китай, ні Тайвань поки не прокоментували цю місію, яка відбулася наступного дня після завершення візиту держсекретаря Блінкена до Пекіна. Під час цього візиту дві країни висловили намір стабілізувати свої відносини та запобігти виникненню збройного конфлікту.



Варто зазначити, що військові кораблі США та їхніх союзників регулярно проходять через Тайванську протоку в рамках операцій із забезпечення свободи судноплавства, що викликає невдоволення та протести з боку Китаю, який розглядає такі дії як провокації.



У свою чергу, Збройні сили Тайваню повідомляють про майже щоденні військові маневри Китаю поблизу острова, як у повітряному, так і в морському просторі. Китайські військові літаки дедалі частіше перетинають серединну лінію протоки, яка є неофіційним кордоном між двома країнами.