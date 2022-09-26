США направить Україні 457,5 млн доларів допомоги у сфері громадянської безпеки

18:33 26 вересня Київ, Україна

Америка надасть Україні 457,5 мільйона доларів допомоги у сфері громадянської безпеки.



Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен у понеділок.



Ця підтримка має допомогти українським правоохоронним органам та органам кримінального правосуддя.