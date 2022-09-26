США направить Україні 457,5 млн доларів допомоги у сфері громадянської безпеки
18:33 26 вересня Київ, Україна
Америка надасть Україні 457,5 мільйона доларів допомоги у сфері громадянської безпеки.
Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен у понеділок.
Ця підтримка має допомогти українським правоохоронним органам та органам кримінального правосуддя.
"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів США
на допомогу у сфері громадянської безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів та системи кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - написав Блінкен у Twitter.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі