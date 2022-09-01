США завдали авіаударів по цілях в Сирії

Сполучені Штати завдали авіаційних ударів по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії.
Про це повідомив президент США Джо Байден у листі до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, пише Reuters.
Удари було здійснено у вівторок. За словами Байдена, це було для захисту американського персоналу та зриву серії атак проти Штатів та їхніх партнерів.
Байден сказав, що наказав завдати ударів "відповідно до мого обов'язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів".
Удари було здійснено у вівторок. За словами Байдена, це було для захисту американського персоналу та зриву серії атак проти Штатів та їхніх партнерів.
Байден сказав, що наказав завдати ударів "відповідно до мого обов'язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів".
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