США мають намір посилити боротьбу з корупцією в усьому світі

18:40 03 червень Київ, Україна

Глава США Джо Байден підписав меморандум, який офіційно встановлює боротьбу з корупцією ключовим завданням нацбезпеки США. Уряду було доручено підготувати доповідь про можливі кроки для посилення боротьби з корупцією.

Про це повідомив представник адміністрації Байдена 3 червня.

"Президент заявляв про прихильність цій боротьбі в ході передвиборчої кампанії. Уряду доручено провести огляд і надати президенту доповідь, рекомендації протягом 200 днів про те, як уряд і його партнери можуть посилити, координувати кроки для посилення боротьби з корупцією", - сказав чиновник.

Він уточнив, що меморандум передбачає міжнародне партнерство з протидії фінансуванню корупції і щодо притягнення до відповідальності за неї.

"Цього широкого підходу в боротьбі з корупцією дотримується кожне відомство США. Ми впевнені, що реалізація меморандуму призведе до нових рішучих заходів у боротьбі з корупцією в світі", - додав представник адміністрації.

Також він повідомив, що влада США вивчає вплив криптовалюти як засобу незаконного фінансування. У зв'язку з цим опрацьовується удосконалення законодавства щодо незаконного фінансування з урахуванням криптовалют.