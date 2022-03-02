США мають намір посилити боротьбу з корупцією в усьому світі

Глава США Джо Байден підписав меморандум, який офіційно встановлює боротьбу з корупцією ключовим завданням нацбезпеки США. Уряду було доручено підготувати доповідь про можливі кроки для посилення боротьби з корупцією.
Про це повідомив представник адміністрації Байдена 3 червня.
Він уточнив, що меморандум передбачає міжнародне партнерство з протидії фінансуванню корупції і щодо притягнення до відповідальності за неї.
Також він повідомив, що влада США вивчає вплив криптовалюти як засобу незаконного фінансування. У зв'язку з цим опрацьовується удосконалення законодавства щодо незаконного фінансування з урахуванням криптовалют.
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