США мають намір розмістити в Японії крилаті ракети Tomahawk

11:11 05 лютого Київ, Україна

Влада США запросила у Японії дозвіл на розміщення на її території власних ракет Tomahawk для забезпечення балансу сил Японії з Китаєм. Ракети планують розмістити на першому ланцюзі островів, туди також входить і Японський архіпелаг, повідомляє The Sankei Shimbun.

Що стосується типу ракет, то в повідомленні згадувалися гіперзвукова зброя великої дальності LRHW, що розробляється в США, та крилата ракета наземного базування Tomahawk.

Розташування ракет ще невідоме. Проте представник японського уряду заявив, що це може бути острів Кюсю та інші місця. Крім того, розглядається метод ротаційного патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше повідомлялося, що чотири китайські кораблі увійшли до територіальних вод Японії.

До цього китайські кораблі вже порушували територіальні води Японії. Це сталося 12 січня.