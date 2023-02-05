США мають намір розмістити в Японії крилаті ракети Tomahawk

Влада США запросила у Японії дозвіл на розміщення на її території власних ракет Tomahawk для забезпечення балансу сил Японії з Китаєм. Ракети планують розмістити на першому ланцюзі островів, туди також входить і Японський архіпелаг, повідомляє The Sankei Shimbun.
Що стосується типу ракет, то в повідомленні згадувалися гіперзвукова зброя великої дальності LRHW, що розробляється в США, та крилата ракета наземного базування Tomahawk.
Розташування ракет ще невідоме. Проте представник японського уряду заявив, що це може бути острів Кюсю та інші місця. Крім того, розглядається метод ротаційного патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.
Раніше повідомлялося, що чотири китайські кораблі увійшли до територіальних вод Японії.
До цього китайські кораблі вже порушували територіальні води Японії. Це сталося 12 січня.
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