США мають намір передати Україні $37 млн ​​допомоги для кібербезпеки

Сучасна війна ведеться як на полі бою. Велике значення для армії мають кібервійська. В умовах російської агресії Україна залишається на першому місці у світі за кількістю кібератак проти неї. Велику допомогу нашій країні у боротьбі з такими атаками надають США.
Нещодавно ми повідомляли, що США направили в Україну фахівців із боротьби з хакерами Росії. Крім того, влада США має намір передати Україні додаткові 37 мільйонів доларів допомоги для кібербезпеки.. Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.
Зазначається, що плани нової допомоги обговорили на щорічному засіданні Кібердіалогу Україна – США у Таллінні 1 червня.. Американська делегація також підтвердила готовність до підтримки кіберзахисту України.
За даними Держдепу, ця допомога дозволила Україні стримувати кіберінциденти та погрози, а також підтримала захист критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.
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