США мають намір передати Україні $37 млн ​​допомоги для кібербезпеки

19:06 05 червня Київ, Україна

Сучасна війна ведеться як на полі бою. Велике значення для армії мають кібервійська. В умовах російської агресії Україна залишається на першому місці у світі за кількістю кібератак проти неї. Велику допомогу нашій країні у боротьбі з такими атаками надають США.

Нещодавно ми повідомляли, що США направили в Україну фахівців із боротьби з хакерами Росії. Крім того, влада США має намір передати Україні додаткові 37 мільйонів доларів допомоги для кібербезпеки.. Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Зазначається, що плани нової допомоги обговорили на щорічному засіданні Кібердіалогу Україна – США у Таллінні 1 червня.. Американська делегація також підтвердила готовність до підтримки кіберзахисту України.

"У рамках цієї підтримки Сполучені Штати працюють з Конгресом про надання Україні додатково 37 мільйонів доларів на кібердопомогу, що доведе загальну суму до 82 мільйонів доларів з лютого 2022 року та понад 120 мільйонів доларів - з 2016 року", - йдеться у повідомленні.

За даними Держдепу, ця допомога дозволила Україні стримувати кіберінциденти та погрози, а також підтримала захист критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.