США мають намір на постійній основі розмістити в Латвії авіацію та артилерію

08:59 10 грудня Київ, Україна

США затвердили плани щодо посилення своєї військової присутності у країнах Балтії. Рішення передбачає, що американських солдатів і військової техніки буде перекинуто до Латвії на ротаційній основі, повідомило напередодні Міноборони країни.

Так, у найближчі роки США забезпечать наявність ротаційних частин як на військових базах в Адажі, так і на Лієлварді, що зробить значний внесок у стримування та оборону, а також покращить оперативну сумісність між латвійськими та американськими Збройними силами.

Спочатку США планують розмістити у Латвії артилерійські та авіаційні підрозділи, що відповідає потребам обороноздатності армії цієї країни.

"Коли наші заокеанські партнери говорять про оборону країн Балтії, вони не жартують. Уряд США розуміє, що стримування ґрунтується на сильній присутності та співпраці", – заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Він також зазначив, що союзники завжди підтримували незалежність країн Балтії, і "сьогодні, оцінюючи геополітичні ризики, переконливо демонструють, що вони продовжуватимуть це робити".

Міністр додав, що переговори на саміті НАТО в Мадриді, а також індивідуальні зустрічі з главою Пентагону США Ллойдом Остіном були плідними.

Раніше цього тижня стало відомо, що США посилять свою військову присутність в Естонії, Литві та Латвії.

Як повідомлялося, Вашингтон схвалив розгортання додаткових військ у Східній Європі на початку лютого.

А нещодавно президент США Джо Байден заявив, що додаткові війська США надовго прибули до Європи.