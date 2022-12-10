США мають намір на постійній основі розмістити в Латвії авіацію та артилерію

США затвердили плани щодо посилення своєї військової присутності у країнах Балтії. Рішення передбачає, що американських солдатів і військової техніки буде перекинуто до Латвії на ротаційній основі, повідомило напередодні Міноборони країни.
Так, у найближчі роки США забезпечать наявність ротаційних частин як на військових базах в Адажі, так і на Лієлварді, що зробить значний внесок у стримування та оборону, а також покращить оперативну сумісність між латвійськими та американськими Збройними силами.
Спочатку США планують розмістити у Латвії артилерійські та авіаційні підрозділи, що відповідає потребам обороноздатності армії цієї країни.
Він також зазначив, що союзники завжди підтримували незалежність країн Балтії, і "сьогодні, оцінюючи геополітичні ризики, переконливо демонструють, що вони продовжуватимуть це робити".
Міністр додав, що переговори на саміті НАТО в Мадриді, а також індивідуальні зустрічі з главою Пентагону США Ллойдом Остіном були плідними.
Раніше цього тижня стало відомо, що США посилять свою військову присутність в Естонії, Литві та Латвії.
Як повідомлялося, Вашингтон схвалив розгортання додаткових військ у Східній Європі на початку лютого.
А нещодавно президент США Джо Байден заявив, що додаткові війська США надовго прибули до Європи.
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