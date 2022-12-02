США наклало санкції на трьох північнокорейських чиновників

10:27 02 грудня Київ, Україна

Мінфін Сполучених Штатів розширив перелік санкцій проти КНДР після ракетних випробувань.

Санкції було запроваджено після серії ракетних пусків КНДР, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети 18 листопада