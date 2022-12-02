США наклало санкції на трьох північнокорейських чиновників

Мінфін Сполучених Штатів розширив перелік санкцій проти КНДР після ракетних випробувань.
Санкції було запроваджено після серії ракетних пусків КНДР, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети 18 листопада
10:27 02 грудня Київ, Україна
Мінфін Сполучених Штатів розширив перелік санкцій проти КНДР після ракетних випробувань.
Санкції було запроваджено після серії ракетних пусків КНДР, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети 18 листопада
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