США наклали санкції на компанії, пов'язані з ПВК Вагнера

19:18 26 січня Київ, Україна





Частина санкцій спрямована на руйнування економічних зв'язків так званої ПВК Вагнера, визнаної в США транснаціональною злочинною організацією, повідомляє сайт Мінфіну США.



Зокрема, санкції накладено на російські технологічні компанії Терра-Тех та Науково-виробничий концерн БАРЛ, які надають ПВК супутникові знімки.



Під санкції потрапили Sewa Security Services – охоронна компанія із Центральноафриканської Республіки, контрольована групою Вагнера. Також до списку включено Спілку офіцерів міжнародної безпеки (OUIS) – підставну компанію Вагнера, яка працює в ЦАР.



Доповнила список авіаційна компанія з ОАЕ Kratol Aviation, яку Вагнер використовує для перевезення персоналу та обладнання між ЦАР, Лівією та Малі.



Міністерство фінансів також запровадило обмеження проти російських компаній для подальшого ослаблення військової машини росії.



Зокрема, під обмеження потрапили російська вантажна авіакомпанія Авіакон Цитотранс, розробник безпілотників, Уральський завод цивільної авіації, держпідприємство з ремонту літаків, Національна авіаційна сервісна компанія, розробник засобів зв'язку для авіації. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти шести фізосіб та 12 компаній з рф та інших країн.Частина санкцій спрямована на руйнування економічних зв'язків так званої ПВК Вагнера, визнаної в США транснаціональною злочинною організацією, повідомляє сайт Мінфіну США.Зокрема, санкції накладено на російські технологічні компанії Терра-Тех та Науково-виробничий концерн БАРЛ, які надають ПВК супутникові знімки.Під санкції потрапили Sewa Security Services – охоронна компанія із Центральноафриканської Республіки, контрольована групою Вагнера. Також до списку включено Спілку офіцерів міжнародної безпеки (OUIS) – підставну компанію Вагнера, яка працює в ЦАР.Доповнила список авіаційна компанія з ОАЕ Kratol Aviation, яку Вагнер використовує для перевезення персоналу та обладнання між ЦАР, Лівією та Малі.Міністерство фінансів також запровадило обмеження проти російських компаній для подальшого ослаблення військової машини росії.Зокрема, під обмеження потрапили російська вантажна авіакомпанія Авіакон Цитотранс, розробник безпілотників, Уральський завод цивільної авіації, держпідприємство з ремонту літаків, Національна авіаційна сервісна компанія, розробник засобів зв'язку для авіації.



Також у списку концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей" та його гендиректор Ян Новіков.



Персональні санкції ведені проти Алана Лушнікова та його компанії ТКХ-Інвест, через яку він володіє акціями концерну "Калашніков".



За організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України накладено санкції на двох чиновників адміністрації президента росії, Олександра Харичева та Бориса Рапопорта.



Накладені санкції припускають, що вся власність та інтереси у власності перелічених вище осіб, які перебувають у США або перебувають у володінні або під контролем осіб із США, буде заблокована.