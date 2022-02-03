США: на вакцинованих американців карантинні обмеження не поширюються

У Штатах скасовані всі карантинні обмеження для тих, хто вакцинований другою дозою ковід-вакцини.
Про таке рішення повідомила напередодні глава Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенськи.
За її словами, вакциновані американці можуть не носити маски і не дотримуватися дистанції, якщо цього не вимагають федеральні, місцеві, племінні або інші закони/правила/постанови, в тому числі в сфері бізнесу і роботи.
"Якщо ви повністю імунізовані, то можете знову починати жити так, як до пандемії. Ми так довго чекали цього моменту", - сказав вона.
За словами Валенськи, вакциновані з ослабленим імунітетом, перш ніж зняти маску, повинні проконсультуватися з лікарем. Щеплені, у яких симптоми COVID-19, зобов'язані знову надягати її.
Згідно зі стандартами CDC, людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після введення останньої дози вакцини. Зараз в США схвалено три вакцини: Pfizer або Moderna, які вимагають введення двох доз, і Johnson&Johnson, яка передбачає введення однієї дози.
За даними CDC, на цей момент хоча б одну дозу вакцини отримали 154 млн жителів США (46% населення). Повністю вакцинованими вважаються 117,6 млн осіб (35% населення).
Білий дім розраховує, що до 4 липня - Дня незалежності США - кількість повністю вакцинованих жителів країни досягне 160 млн.
За її словами, вакциновані американці можуть не носити маски і не дотримуватися дистанції, якщо цього не вимагають федеральні, місцеві, племінні або інші закони/правила/постанови, в тому числі в сфері бізнесу і роботи.
"Якщо ви повністю імунізовані, то можете знову починати жити так, як до пандемії. Ми так довго чекали цього моменту", - сказав вона.
За словами Валенськи, вакциновані з ослабленим імунітетом, перш ніж зняти маску, повинні проконсультуватися з лікарем. Щеплені, у яких симптоми COVID-19, зобов'язані знову надягати її.
Згідно зі стандартами CDC, людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після введення останньої дози вакцини. Зараз в США схвалено три вакцини: Pfizer або Moderna, які вимагають введення двох доз, і Johnson&Johnson, яка передбачає введення однієї дози.
За даними CDC, на цей момент хоча б одну дозу вакцини отримали 154 млн жителів США (46% населення). Повністю вакцинованими вважаються 117,6 млн осіб (35% населення).
Білий дім розраховує, що до 4 липня - Дня незалежності США - кількість повністю вакцинованих жителів країни досягне 160 млн.
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