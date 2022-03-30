США: на пост конгресмена від штату Індіана обрано уродженку України

10:51 05 листопада Київ, Україна

Вікторія Спарц, уродженка міста Носівка Чернігівської області, здобула перемогу на виборах в Палату представників Конгресу США від 5-го округу штату Індіана Республіканської партії.



Головним гаслом її виборчої кампанії було "Зупинимо соціалізм!", про всі недоліки якого вона знає з власного життєвого досвіду.





На її офіційному сайті говориться, що Спартц - бізнеследі, бухгалтерка, колишня аудиторка компанії "великої четвірки", фермерка, сенаторка штату Індіана (з 2017 року) і мати двох дочок. Вона "народилася в Україні, окупованій Радянським Союзом", 2000 року емігрувала до Сполучених Штатів, пустила коріння в Індіані, створила сім'ю, відкрила бізнес і потім присвятила себе державній службі.