США на авіабазі Греції розмістили БПЛА MQ-9 Reaper

Штати розташували ударно-розвідувальні безпілотники MQ-9 Reaper на авіабазі Ларісса, що розташована на сході Греції, після її модернізації. Про це повідомило видання Defense News.
Офіційні особи не стали називати кількість MQ-9 на базі, але за даними місцевих ЗМІ, може йтися про вісім апаратів.
Розміщення дронів стало можливим завдяки поправкам, внесеним до угоди США та Греції від 1990 року про взаємне оборонне співробітництво. Оновлена в 2021 році угода дозволяє США використовувати в Греції бази Ларісса і Стефановікейо для різних цілей, включаючи допомогу в морському патрулюванні та повітряній розвідці, перекидання вантажів повітрям та заправка паливом.
Розміщення дронів стало можливим завдяки поправкам, внесеним до угоди США та Греції від 1990 року про взаємне оборонне співробітництво. Оновлена в 2021 році угода дозволяє США використовувати в Греції бази Ларісса і Стефановікейо для різних цілей, включаючи допомогу в морському патрулюванні та повітряній розвідці, перекидання вантажів повітрям та заправка паливом.
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