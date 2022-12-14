США на авіабазі Греції розмістили БПЛА MQ-9 Reaper

11:17 14 грудня Київ, Україна

Штати розташували ударно-розвідувальні безпілотники MQ-9 Reaper на авіабазі Ларісса, що розташована на сході Греції, після її модернізації. Про це повідомило видання Defense News.

"Авіабаза Ларісса - це стратегічне місце, що дозволяє MQ-9 легко підтримувати як східний, так і південний фланг НАТО. Розгортання БПЛА має стримуючий ефект і допомагає уникати конфлікту з росією", – заявив представник штабу ВПС США у Європі та Африці.

Офіційні особи не стали називати кількість MQ-9 на базі, але за даними місцевих ЗМІ, може йтися про вісім апаратів.



Розміщення дронів стало можливим завдяки поправкам, внесеним до угоди США та Греції від 1990 року про взаємне оборонне співробітництво. Оновлена в 2021 році угода дозволяє США використовувати в Греції бази Ларісса і Стефановікейо для різних цілей, включаючи допомогу в морському патрулюванні та повітряній розвідці, перекидання вантажів повітрям та заправка паливом.