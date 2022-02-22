США: чоловік відкрив вогонь по стороннім людям, загинули вісім людей

У США, в штаті Каліфорнія, сьогодні з невідомих причин чоловік влаштував масову стрілянину, жертвами якої стали 8 осіб.
Про це пише Los Angeles Times з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Джерела повідомили, що підозрюваний підпалив свій будинок, потім поїхав на збори профспілки Valley Transportation Authority і почав стріляти, відзначає видання.
За твердженням влади, підозрюваний у стрільбі мертвий. Причина його смерті не уточнюється.
Деякі очевидці стверджують, що стрільцем був 50-річний чоловік, який, як вважають, наклав на себе руки після масового розстрілу.
Джерела повідомили, що підозрюваний підпалив свій будинок, потім поїхав на збори профспілки Valley Transportation Authority і почав стріляти, відзначає видання.
За твердженням влади, підозрюваний у стрільбі мертвий. Причина його смерті не уточнюється.
Деякі очевидці стверджують, що стрільцем був 50-річний чоловік, який, як вважають, наклав на себе руки після масового розстрілу.
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