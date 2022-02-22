США: чоловік відкрив вогонь по стороннім людям, загинули вісім людей

20:42 26 травень Київ, Україна

США , в штаті Каліфорнія, сьогодні з невідомих причин чоловік влаштував масову стрілянину, жертвами якої стали 8 осіб.

Про це пише Los Angeles Times з посиланням на джерела в правоохоронних органах.



Джерела повідомили, що підозрюваний підпалив свій будинок, потім поїхав на збори профспілки Valley Transportation Authority і почав стріляти, відзначає видання.



За твердженням влади, підозрюваний у стрільбі мертвий. Причина його смерті не уточнюється.



Деякі очевидці стверджують, що стрільцем був 50-річний чоловік, який, як вважають, наклав на себе руки після масового розстрілу.