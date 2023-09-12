США моніторять зустріч росії та КНДР і погрожують санкціями у разі передачі зброї

09:34 12 вересня Київ, Україна





Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер. США стежать за майбутньою зустріччю лідера КНДР Кім Чен Ина і росії володимира путіна і попереджають про можливі нові санкції проти обох країн, якщо Північна Корея передасть зброю росії.Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Я нагадую обом країнам, що передача зброї з Північної Кореї до росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН", - зазначив Міллер.



Він наголосив, що Сполучені Штати ретельно стежитимуть за результатами майбутньої зустрічі між путіним та Ином, яка запланована на найближчий час. Міллер також попередив, що американська сторона збереже тиск санкцій як щодо КНДР, так і щодо росії, і за потреби запровадить нові обмеження.



На його думку, переговори між росією та КНДР з питань зброї свідчать про те, що санкції та заходи експортного контролю, які вживає США, мають ефективність і важливість.