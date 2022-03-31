США можуть вивести на ринок 180 млн. барелів нафти зі стратегічних резервів

18:17 31 березня Київ, Україна

Керівництво США готується використати стратегічні резерви, щоб збити ціни на нафту та бензин, який за останній рік подорожчав у країні у 1,5 раза.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Після вторгнення Росії в Україну ціни на нафту підскочили до 14-річного максимуму (Brent на початку березня коштувала понад $139 за барель). Ціни на бензин у США зросли до рекордних рівнів.



Адміністрація має намір виводити на ринок 1 млн барелів на добу протягом тривалого часу, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на її представників. Цей термін може становити до 180 днів, пише агентство Bloomberg, якому про це розповіли знайомі з планом люди.



Обсяг випуску може становити до 180 млн барелів протягом кількох місяців, розповіли Reuters чотири джерела в США.. Reuters також повідомляє, що інші країни-члени Міжнародного енергетичного агентства мають намір підтримати зусилля США. У п'ятницю їхні представники планують обговорити, у яких обсягах вони можуть використати нафту зі своїх резервів.



Стратегічні резерви США було створено по тому, як у 1973 р. арабські країни запровадили ембарго експорту нафти до низки західних країн.. Зараз, за даними Управління енергетичної інформації Міненерго США, вони залишають близько 570 млн. барелів.



«Якщо весь обсяг буде взято із резервів США, це буде найбільша така операція, і вона дозволить дещо пом'якшити брак пропозиції», – йдеться у звіті ING. Щоправда, вона призведе до того, що розмір резервів скоротиться до найнижчого рівня з 1980-х років. Але США, швидше за все, закликатимуть до скоординованих дій, щоб такий крок вплинув на ринок, вважають в ING.



Офіційна заява Байдена очікується сьогодні у другій половині дня.



Денне споживання нафти в США - близько 20 млн барелів. Вашингтон ввів ембарго на імпорт нафти, нафтопродуктів, газу та вугілля з Росії, давши компаніям 45 днів на вихід із договорів. У 2021 р. на Росію припало 8% імпорту нафти та нафтопродуктів у США, який становив 8,5 млн барелів на добу.



Щоб стримати зростання цін на нафту та паливо, США у листопаді взяли зі стратегічних резервів 50 млн барелів нафти, а на початку березня – ще 30 млн. Це не особливо допомогло котируванням, але сьогодні, після появи повідомлень про новий, масштабніший план, ціни знижувалися більш ніж на 5%. До 17:00 Brent дешевшала на 4,2% до $108,6, американська WTI - на 3,7% до $103,85 за барель.



За оцінкою МЕА, з квітня світовий ринок може позбутися близько 3 млн. барелів російської нафти на добу, це приблизно 3% світового споживання.