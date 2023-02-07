США можуть ввести мито в 200% на імпорт металу з Росії

США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб чинити тиск на Москву через наближення річниці вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.



Такі високі тарифи фактично зупинять постачання російського алюмінію до США, зазначає агентство. Остаточного рішення ще не ухвалено, президент Джо Байден ще не дав офіційного дозволу на цю дію, зазначає співрозмовники видання. Білий дім турбується, що обмеження поставок завдасть шкоди аерокосмічній та автомобільній галузям.



Влада США розглядає введення мит на імпорт алюмінію вже кілька місяців. Єдиний виробник алюмінію в Росії – «Русал», що належить холдингу EN+, який заснував олігарх Олег Дерипаска. "Русал" - друга у світі компанія з виробництва алюмінію, при цьому для США імпорт цього металу з Росії традиційно становить 10% від загальної частки поставок.



Однак у жовтні імпорт алюмінію з росії в США впав трохи більше 3%. Тоді Bloomberg повідомляв, що Білий дім обмірковує повну заборону імпорту російського металу. Новина стурбувала американських імпортерів, котрі вирішили поступово відмовлятися від російського алюмінію. При цьому в цілому постачання металу до Штатів зросло до 11,6 тисячі тонн у листопаді і майже до 11 тисяч тонн у грудні, зазначає агентство.



Попит на російський метал у США поступово знижувався ще й через те, що алюмінієві компанії з Європи переносили виробництво на територію Штатів, насичуючи ринок металом місцевого виробництва, зазначили аналітики Промзв'язку банку.



США вже вводили санкції проти EN+ та «Русала» у 2018 році, того ж року під обмеження потрапив і сам Дерипаска. Однак пізніше Мінфін США скасував рішення про санкції проти компаній через те, як Дерипаска погодився на реструктуризацію управління цими активами.



Якщо США обмежать імпорт алюмінію, Росія може перенаправити його експорт до Китаю, пише Bloomberg. Раніше Москва також перенаправила експорт нафти, проте країни Азії, переважно Китай, Індія та Туреччина, закуповують її із суттєвим дисконтом.



У січні нафтогазові доходи Росії впали на 46% рік до року, а загальні доходи впали на 35%, повідомив Мінфін. В результаті дефіцит бюджету за перший місяць 2023 становив 1,7 трлн рублів.