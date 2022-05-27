США конфіскували 100 тисяч тонн нафти із судна рф

09:02 27 травня Київ, Україна

США конфіскували іранську нафту, що зберігалася на російському судні поблизу грецького острова Еввія в Егейському морі.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на свої джерела.



Зазначається, що Сполучені Штати конфіскували іранську нафту, що зберігалася на російському кораблі поблизу Греції, і відправлять вантаж до Сполучених Штатів на борту іншого судна.



Про конфіскацію повідомляє також AP. За даними агентства, після судового рішення про порушення санкцій, нафту з танкера перевантажують у ємності порту Карістос на острові Еввія в Егейському морі.



Танкер Lana перевозив понад 100 тис. тонн іранської нафти, чим порушив санкції США та ЄС, введені проти Ірану. Раніше танкер називався Pegas, а тепер має ім'я Lana. Обслуговував його екіпаж із 19 росіян.



Представник Міністерства юстиції США відмовився коментувати вилучення нафти.