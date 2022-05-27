США конфіскували 100 тисяч тонн нафти із судна рф

США конфіскували іранську нафту, що зберігалася на російському судні поблизу грецького острова Еввія в Егейському морі.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на свої джерела.
Зазначається, що Сполучені Штати конфіскували іранську нафту, що зберігалася на російському кораблі поблизу Греції, і відправлять вантаж до Сполучених Штатів на борту іншого судна.
Про конфіскацію повідомляє також AP. За даними агентства, після судового рішення про порушення санкцій, нафту з танкера перевантажують у ємності порту Карістос на острові Еввія в Егейському морі.
Танкер Lana перевозив понад 100 тис. тонн іранської нафти, чим порушив санкції США та ЄС, введені проти Ірану. Раніше танкер називався Pegas, а тепер має ім'я Lana. Обслуговував його екіпаж із 19 росіян.
Представник Міністерства юстиції США відмовився коментувати вилучення нафти.
Зазначається, що Сполучені Штати конфіскували іранську нафту, що зберігалася на російському кораблі поблизу Греції, і відправлять вантаж до Сполучених Штатів на борту іншого судна.
Про конфіскацію повідомляє також AP. За даними агентства, після судового рішення про порушення санкцій, нафту з танкера перевантажують у ємності порту Карістос на острові Еввія в Егейському морі.
Танкер Lana перевозив понад 100 тис. тонн іранської нафти, чим порушив санкції США та ЄС, введені проти Ірану. Раніше танкер називався Pegas, а тепер має ім'я Lana. Обслуговував його екіпаж із 19 росіян.
Представник Міністерства юстиції США відмовився коментувати вилучення нафти.
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