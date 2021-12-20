США, Канада, ЄС та Британія засудили дії білоруського режиму

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Текст заяви оприлюднено у четвер на офіційному сайті Державного департаменту Сполучені Штати Америки, Канада, Євросоюз та Великобританія зробили спільну заяву, закликавши режим Лукашенка припинити репресії та нелегальну міграцію до ЄС.Текст заяви оприлюднено у четвер на офіційному сайті Державного департаменту США



"Ми в черговий раз вимагаємо від режиму Лукашенка негайно і повністю припинити організацію нелегальної міграції через кордони з ЄС", - йдеться у документі.



При цьому наголошується, що всіх, хто сприяють незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС – у Білорусі чи за її межами – буде покарано.



Крім того, західні держави наголосили на необхідності звільнення всіх людей, яких посадив у в'язницю режим Лукашенка через їхнє прагнення сказати правду про те, що відбувається в країні.



«Ми закликаємо режим без жодних умов та зволікань звільнити майже 900 політичних ув'язнених, припинити свою кампанію репресій, виконати рекомендації незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ та вжити реальних кроків для вирішення питань, порушених у рамках Віденського механізму ОБСЄ», - йдеться у документі.



У заяві також наголошується, що режим Лукашенка «має негайно розпочати всебічний та справжній політичний діалог із представниками демократичної опозиції та громадянського суспільства за сприяння ОБСЄ». Зрештою, це має призвести до нових вільних і чесних президентських виборів під міжнародним наглядом.



Як повідомлялося, у четвер США та ЄС оголосили про запровадження нових санкцій проти режиму в Білорусі, який проводить репресії в країні, а також сприяє створенню міграційної кризи на кордонах із ЄС.