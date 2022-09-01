США та Тайвань домовилися розпочати торговельні переговори в рамках нової ініціативи

14:17 18 серпня Київ, Україна

Вашингтон та Тайбей оприлюднили американо-тайванську ініціативу з торгівлі, вже восени вони розпочнуть офіційні переговори щодо торговельних відносин.

"Ми плануємо дотримуватися амбітного графіка для досягнення високих стандартів зобов'язань і значних результатів, що охоплюють одинадцять торгових сфер у переговорному мандаті", - заявила заступник торгового представника США Сара Б'янкі.

Американо-тайванська ініціатива з торгівлі була оприлюднена Вашингтоном та Тайбеєм у червні цього року.



Вона передбачає предметні переговори з 11 питань: збільшення обсягів торгівлі, норми регулювання, сільське господарство, боротьба з корупцією, підтримка малого та середнього бізнесу, цифрова торгівля, права трудящих, захист довкілля, стандартизація, державні підприємства та неринкові методи та правила.



Спостерігачі вважають, що переговори є ще одним свідченням посилення підтримки острова ззовні.

Пекін вважає Тайвань частиною єдиного Китаю і рішуче чинить опір будь-яким формам офіційних контактів інших країн з Тайбеєм. На тлі повідомлення про торгові переговори між США і Тайванем МЗС КНР висловилося категорично проти будь-яких офіційних угод, які матимуть наслідки для суверенітету Китаю.

Нагадаємо, відносини між Китаєм та США різко загострилися через нещодавній візит на Тайвань спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Це був візит найвищого представника США на бунтівний китайський острів за останні чверть століття. Пелосі займає третє за значенням місце у політичній ієрархії США. Після президента та віцепрезидента. Незабаром після цього Тайвань відвідала делегація американських конгресменів.



Пекін назвав те, що відбувається, провокацією, і як демонстрацію сили провів найбільші за останні десятиліття військові навчання з відпрацюванням повітряної та морської блокади та симуляцією збройного захоплення Тайваню. Китай прагне повернення Тайваню під його повний контроль і погрожує у разі потреби повернути його силою. У той самий час США зобов'язалися захищати Тайвань.