США та союзники попереджають, що російські кібератаки можуть завдати глобальної шкоди

14:59 18 лютий Київ, Україна

Сполучені Штати та їхні західні союзники готуються до можливості того, що російське вторгнення в Україну матиме хвильовий ефект у кіберпросторі, навіть якщо західні організації не є передбачуваною метою.

"Я абсолютно стурбована", - заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако на віртуальній Мюнхенській конференції з кібербезпеки в четвер, коли її запитали про шанси катастрофічних наслідків кібератаки на Україну.

"Це не гіпотетично", - сказала Монако, вказуючи на червневий 2017 року вірус NotPetya, розроблений російською військовою розвідкою, ГРУ.

Спочатку вірус був націлений на український вебсайт, але потім вплинув на роботу компаній у всьому світі, зокрема, на данського судноплавного гіганта Maersk та американський FedEx.

"Було б безглуздо, якби компанії будь-якого розміру не готувалися прямо зараз", - сказала Монако. «Вони мають бути на найвищому рівні "бойової" готовності».

Монако — не перший високопосадовець США, який попереджає, що потенційні дії Росії у кіберпросторі можуть мати несподівані наслідки.

"Ми вже бачили цю п'єсу раніше", - попередив національний директор з кібербезпеки США Кріс Інгліс. Як і Монако, він послався на атаку NotPetya: "Він, так би мовити, вийшов зі свого резервуару, а потім випатрав великі ділянки інфраструктури в Європі та Сполучених Штатах".

Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США заявили, що на цей момент не було жодних конкретних або достовірних загроз, що вказують на те, що атака, подібна до NotPetya, ось-ось буде розгорнута проти Сполучених Штатів. Але вони сказали, що не ризикують і про всяк випадок тісно співпрацюють із Україною та іншими союзниками.



Рекорд Росії

"Ми всі напоготові", - заявив заступник міністра внутрішньої безпеки Роберт Сільверс на Мюнхенській конференції з кібербезпеки.

"Не секрет, що Росія довела свою готовність використовувати кіберзасоби для досягнення своїх ширших геополітичних цілей", - додав Сільверс, вказуючи на атаку Росії на енергосистему України у 2015 році.

Деякі офіційні особи, як і раніше, стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін віддасть наказ завдавати ударів по країнах за межами України в рамках будь-яких військових дій проти України.

«Я не думаю, що Україна є його метою. Путін сказав у 2007 році на Мюнхенській конференції з безпеки, що йому набридла наявна архітектура безпеки, і він хоче змінити її. Його мета - «примусити союзників США боротися один з одним і зруйнувати нашу єдність, а кібератаки - це справді хороший спосіб зробити це», - сказав Яак Тарієн, директор Центру передового досвіду НАТО зі спільного кіберзахисту в Естонії.

Агентства США також стурбовані тим, що в міру ескалації напруженості у Росії може виникнути спокуса активізувати кібероперації.



У середу Агентство США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури, ФБР та Агентство національної безпеки опублікували спільне попередження про те, що пов'язані з Кремлем суб'єкти можуть використовувати різні методи нападу на американських оборонних підрядників.



Не всі кіберексперти переконані, що Росія вдасться до кібератак, щоб нашкодити Заходу, навіть якщо США та їхні союзники виконають свої обіцянки запровадити проти Москви жорсткі економічні санкції.

«Я не думаю, що кібератаки стануть першим чи кращим механізмом реагування. Росія має величезні важелі впливу в економічній сфері, навіть за межами кіберпростору, щоб реагувати заходами експортного контролю, наприклад, щодо критично важливих матеріалів, таких як алюміній, уран, титан і паладій, та багатьох інших речей, які сильно зашкодять економіці США та світовій економіці», - заявив Дмитро Альперович, співзасновник фірми з кібербезпеки CrowdStrike, на Мюнхенській конференції з кібербезпеки.

Альперович також попередив, що Росія може активізувати кібероперації, руками кіберзлочинців, можливо, випустивши низку зловмисників-здирників, яких вона заарештувала в останні тижні.