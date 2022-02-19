США та союзники попереджають, що російські кібератаки можуть завдати глобальної шкоди

Сполучені Штати та їхні західні союзники готуються до можливості того, що російське вторгнення в Україну матиме хвильовий ефект у кіберпросторі, навіть якщо західні організації не є передбачуваною метою.
Спочатку вірус був націлений на український вебсайт, але потім вплинув на роботу компаній у всьому світі, зокрема, на данського судноплавного гіганта Maersk та американський FedEx.
Монако — не перший високопосадовець США, який попереджає, що потенційні дії Росії у кіберпросторі можуть мати несподівані наслідки.
Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США заявили, що на цей момент не було жодних конкретних або достовірних загроз, що вказують на те, що атака, подібна до NotPetya, ось-ось буде розгорнута проти Сполучених Штатів. Але вони сказали, що не ризикують і про всяк випадок тісно співпрацюють із Україною та іншими союзниками.
Рекорд Росії
Деякі офіційні особи, як і раніше, стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін віддасть наказ завдавати ударів по країнах за межами України в рамках будь-яких військових дій проти України.
Агентства США також стурбовані тим, що в міру ескалації напруженості у Росії може виникнути спокуса активізувати кібероперації.
У середу Агентство США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури, ФБР та Агентство національної безпеки опублікували спільне попередження про те, що пов'язані з Кремлем суб'єкти можуть використовувати різні методи нападу на американських оборонних підрядників.
Не всі кіберексперти переконані, що Росія вдасться до кібератак, щоб нашкодити Заходу, навіть якщо США та їхні союзники виконають свої обіцянки запровадити проти Москви жорсткі економічні санкції.
У середу Агентство США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури, ФБР та Агентство національної безпеки опублікували спільне попередження про те, що пов'язані з Кремлем суб'єкти можуть використовувати різні методи нападу на американських оборонних підрядників.
Не всі кіберексперти переконані, що Росія вдасться до кібератак, щоб нашкодити Заходу, навіть якщо США та їхні союзники виконають свої обіцянки запровадити проти Москви жорсткі економічні санкції.
Альперович також попередив, що Росія може активізувати кібероперації, руками кіберзлочинців, можливо, випустивши низку зловмисників-здирників, яких вона заарештувала в останні тижні.
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