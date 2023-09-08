США та SK Hynix підозрюють Huawei в обході санкцій

Уряд США та американська компанія SK Hynix Inc. розпочали офіційне розслідування щодо нового смартфона Huawei Technologies Co. У цьому мобільному пристрої, Mate 60 Pro, було виявлено чіп, який викликав серйозні питання з огляду на санкції, що накладаються на напівпровідникову галузь Китаю та саму компанію Huawei.
Згідно з інформацією агентства Bloomberg, цей чіп, створений з використанням 7-нанометрового процесора, викликав занепокоєння у Вашингтоні, оскільки він пов'язаний з китайською Semiconductor Manufacturing International Corp., яка також знаходиться в "чорному списку" США через санкції та обмеження на американські технології.
Це відкрило дебати в США про те, наскільки ефективними були введені раніше санкції проти напівпровідникової галузі КНР і яких додаткових заходів може бути вжито.
Міністерство торгівлі США, відповідальне за санкції проти Huawei та китайської напівпровідникової галузі, заявило, що працює над отриманням більш детальної інформації про характер та склад цього 7-нанометрового процесора.
З іншого боку, американська компанія SK Hynix Inc. підтвердила, що їхні чіпи також були використані у смартфоні від Huawei Technologies Co., що викликало їхню цікавість до цієї ситуації, і вони також почали проводити розслідування. Йдеться про пам'ять і флешпам'ять, що використовуються у пристрої.
Згідно з інформацією агентства Bloomberg, цей чіп, створений з використанням 7-нанометрового процесора, викликав занепокоєння у Вашингтоні, оскільки він пов'язаний з китайською Semiconductor Manufacturing International Corp., яка також знаходиться в "чорному списку" США через санкції та обмеження на американські технології.
Це відкрило дебати в США про те, наскільки ефективними були введені раніше санкції проти напівпровідникової галузі КНР і яких додаткових заходів може бути вжито.
Міністерство торгівлі США, відповідальне за санкції проти Huawei та китайської напівпровідникової галузі, заявило, що працює над отриманням більш детальної інформації про характер та склад цього 7-нанометрового процесора.
З іншого боку, американська компанія SK Hynix Inc. підтвердила, що їхні чіпи також були використані у смартфоні від Huawei Technologies Co., що викликало їхню цікавість до цієї ситуації, і вони також почали проводити розслідування. Йдеться про пам'ять і флешпам'ять, що використовуються у пристрої.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі