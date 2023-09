США та SK Hynix підозрюють Huawei в обході санкцій

Уряд США та американська компанія SK Hynix Inc. розпочали офіційне розслідування щодо нового смартфона Huawei Technologies Co. У цьому мобільному пристрої, Mate 60 Pro, було виявлено чіп, який викликав серйозні питання з огляду на санкції, що накладаються на напівпровідникову галузь Китаю та саму компанію Huawei.Згідно з інформацією агентства Bloomberg, цей чіп, створений з використанням 7-нанометрового процесора, викликав занепокоєння у Вашингтоні, оскільки він пов'язаний з китайською Semiconductor Manufacturing International Corp., яка також знаходиться в "чорному списку" США через санкції та обмеження на американські технології.Це відкрило дебати в США про те, наскільки ефективними були введені раніше санкції проти напівпровідникової галузі КНР і яких додаткових заходів може бути вжито.Міністерство торгівлі США, відповідальне за санкції проти Huawei та китайської напівпровідникової галузі, заявило, що працює над отриманням більш детальної інформації про характер та склад цього 7-нанометрового процесора.З іншого боку, американська компанія SK Hynix Inc. підтвердила, що їхні чіпи також були використані у смартфоні від Huawei Technologies Co., що викликало їхню цікавість до цієї ситуації, і вони також почали проводити розслідування. Йдеться про пам'ять і флешпам'ять, що використовуються у пристрої.