США та Росія зіткнулися в Раді Безпеки через застосування та вплив санкцій ООН

Сполучені Штати та їхні союзники зіткнулися з Росією та Китаєм у Раді Безпеки ООН у понеділок через доцільність та вплив санкцій ООН, які в цей час введені проти країн від Північної Кореї до Ємену та Конго, а також проти Аль-Каїди та екстремістської організації "Ісламська держава".
Росія, яка головує на цьому засіданні в Раді і обрала тему запобігання гуманітарним та ненавмисним наслідкам санкцій, також різко виступила проти односторонніх санкцій, введених Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими країнами та групами.
Політичний керівник ООН Розмарі ДіКарло повідомила Раді, що існує 14 режимів санкцій ООН: наприклад, у Лівії, Малі, Південному Судані та Ємені вони підтримують вирішення конфліктів; у Гвінеї-Бісау вони прагнуть запобігти неконституційній зміні уряду; у Центральноафриканській Республіці, Конго та Сомалі вони припиняють незаконну експлуатацію природних ресурсів для фінансування озброєних груп; у Північній Кореї вони націлені на діяльність з використання ядерної зброї і стримують терористичні загрози Ісламської держави та Аль-Каїди.
ДіКарло сказала, що санкції ООН більше не є «грубим інструментом, яким вони колись були». З 1990-х років вони зазнали змін, щоб звести до мінімуму можливі несприятливі наслідки для цивільного населення та третіх країн, а Рада Безпеки включила та надала гуманітарні винятки в більшості санкцій.
Заступник постпреду Росії в ООН Дмитро Полянський, який головував на зустрічі, заявив, що багато режимів санкцій заважають планам державного будівництва та економічного розвитку, вказавши на Центральноафриканську Республіку і Судан і назвавши заходи щодо Гвінеї-Бісау «анахронізмом».
Рада Безпеки повинна «більше прислухатися до того, що думає влада держав, щодо яких введені санкції», і бути більш реалістичною у встановленні контрольних показників для їхнього підвищення, щоб переконатися, що вони не перетворяться на «нездійсненну місію», сказав він.
Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що санкції є «потужним інструментом», який «ускладнює терористам збір коштів через міжнародні фінансові системи» та уповільнює розвиток «певних можливостей» у ядерній сфері Північної Кореї. Санкції також «обмежують ресурси тих, хто заважає мирним процесам, загрожує миротворцям ООН, робить звірства та перешкоджає наданню гуманітарної допомоги», - сказала вона.
Заступник посла Великобританії Джеймс Каріюкі сказав, що цінність санкцій ООН була доведена в Анголі, Кот-д'Івуарі, Ліберії та Сьєрра-Леоне, де «вони допомогли покласти край конфлікту та підтримати перехід до миру та демократії», а потім були зняті.
"У Центральноафриканській Республіці вони покращили практику гірничодобувної компанії", - сказав він. «У Сомалі ембарго на постачання зброї дозволило конфіскувати тисячі боєприпасів, протитанкових керованих ракет та снайперських гвинтівок, які, як повідомляється, призначалися для «Аш-Шабаб», екстремістського угруповання, пов'язаного з «Аль-Каїдою».
Полянський з Росії приділив особливу увагу санкціям, запровадженим за межами ООН країнами чи групами, які, за його словами, «залишаються серйозною перешкодою для повноцінного функціонування гуманітарних винятків», пославшись на проблеми із підрядниками, перевізниками, страхуванням вантажів та банківськими операціями.
Він також заявив, що Росія виходить із того, що лише санкції ООН "законні", а ширше застосування односторонніх санкцій "підриває норми та інститути міжнародного права".
Полянський заявив, що «вторинні санкції великих західних держав створюють навколо Пхеньяну «токсичну атмосферу», яка перешкоджає співпраці навіть у галузях, які не зачепили міжнародні обмеження». Він також послався на те, що він назвав «санкційною війною» проти союзника Росії Сирії, яка дуже негативно вплинула на її економіку, а також санкції США проти Куби та Венесуели.
Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь назвав односторонні санкції «надзвичайно шкідливими» і висловив занепокоєння тим, що кілька країн «кидають їх уліво, вправо та в центр у такому божевіллі, що, здається, звикли до них». Він сказав, що ці заходи «підірвали роботу економічного та соціального розвитку та науково-технічного прогресу у країнах».
Посол США Томас-Грінфілд заперечила, що США вважають за краще, щоб санкції запроваджувалися на багатосторонній основі, зокрема, в Раді Безпеки.
Але коли деякі члени Ради блокують запровадження санкцій щодо "порушників мирного процесу, терористів, порушників прав людини та осіб, які ухиляються від санкцій», Сполучені Штати та багато інших країн готові діяти та використовувати свої внутрішні фінансові системи «як економічний важіль для вирішення невідкладних глобальних проблем, таких як поширення ядерної зброї, порушення прав людини, порушення та корупція», - сказала вона.
На твердження Росії про те, що санкції, запроваджені окремими країнами, можуть бути незаконними, Томас-Грінфілд заперечила: "Сполучені Штати категорично відкидають цю позицію".
США повністю підтримують своїх партнерів, регіональні організації, включаючи Європейський Союз, Африканський союз та західноафриканську регіональну групу ЕКОВАС, «які вводять свої власні санкції у відповідь на погрози», - сказала вона.
Заступниця посла Франції в ООН Наталі Бродхерст заявила, що санкції ЄС "відповідають міжнародному праву" та "не перешкоджають гуманітарній діяльності".
Росія, яка головує на цьому засіданні в Раді і обрала тему запобігання гуманітарним та ненавмисним наслідкам санкцій, також різко виступила проти односторонніх санкцій, введених Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими країнами та групами.
Політичний керівник ООН Розмарі ДіКарло повідомила Раді, що існує 14 режимів санкцій ООН: наприклад, у Лівії, Малі, Південному Судані та Ємені вони підтримують вирішення конфліктів; у Гвінеї-Бісау вони прагнуть запобігти неконституційній зміні уряду; у Центральноафриканській Республіці, Конго та Сомалі вони припиняють незаконну експлуатацію природних ресурсів для фінансування озброєних груп; у Північній Кореї вони націлені на діяльність з використання ядерної зброї і стримують терористичні загрози Ісламської держави та Аль-Каїди.
ДіКарло сказала, що санкції ООН більше не є «грубим інструментом, яким вони колись були». З 1990-х років вони зазнали змін, щоб звести до мінімуму можливі несприятливі наслідки для цивільного населення та третіх країн, а Рада Безпеки включила та надала гуманітарні винятки в більшості санкцій.
Заступник постпреду Росії в ООН Дмитро Полянський, який головував на зустрічі, заявив, що багато режимів санкцій заважають планам державного будівництва та економічного розвитку, вказавши на Центральноафриканську Республіку і Судан і назвавши заходи щодо Гвінеї-Бісау «анахронізмом».
Рада Безпеки повинна «більше прислухатися до того, що думає влада держав, щодо яких введені санкції», і бути більш реалістичною у встановленні контрольних показників для їхнього підвищення, щоб переконатися, що вони не перетворяться на «нездійсненну місію», сказав він.
Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що санкції є «потужним інструментом», який «ускладнює терористам збір коштів через міжнародні фінансові системи» та уповільнює розвиток «певних можливостей» у ядерній сфері Північної Кореї. Санкції також «обмежують ресурси тих, хто заважає мирним процесам, загрожує миротворцям ООН, робить звірства та перешкоджає наданню гуманітарної допомоги», - сказала вона.
Заступник посла Великобританії Джеймс Каріюкі сказав, що цінність санкцій ООН була доведена в Анголі, Кот-д'Івуарі, Ліберії та Сьєрра-Леоне, де «вони допомогли покласти край конфлікту та підтримати перехід до миру та демократії», а потім були зняті.
"У Центральноафриканській Республіці вони покращили практику гірничодобувної компанії", - сказав він. «У Сомалі ембарго на постачання зброї дозволило конфіскувати тисячі боєприпасів, протитанкових керованих ракет та снайперських гвинтівок, які, як повідомляється, призначалися для «Аш-Шабаб», екстремістського угруповання, пов'язаного з «Аль-Каїдою».
Полянський з Росії приділив особливу увагу санкціям, запровадженим за межами ООН країнами чи групами, які, за його словами, «залишаються серйозною перешкодою для повноцінного функціонування гуманітарних винятків», пославшись на проблеми із підрядниками, перевізниками, страхуванням вантажів та банківськими операціями.
Він також заявив, що Росія виходить із того, що лише санкції ООН "законні", а ширше застосування односторонніх санкцій "підриває норми та інститути міжнародного права".
Полянський заявив, що «вторинні санкції великих західних держав створюють навколо Пхеньяну «токсичну атмосферу», яка перешкоджає співпраці навіть у галузях, які не зачепили міжнародні обмеження». Він також послався на те, що він назвав «санкційною війною» проти союзника Росії Сирії, яка дуже негативно вплинула на її економіку, а також санкції США проти Куби та Венесуели.
Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь назвав односторонні санкції «надзвичайно шкідливими» і висловив занепокоєння тим, що кілька країн «кидають їх уліво, вправо та в центр у такому божевіллі, що, здається, звикли до них». Він сказав, що ці заходи «підірвали роботу економічного та соціального розвитку та науково-технічного прогресу у країнах».
Посол США Томас-Грінфілд заперечила, що США вважають за краще, щоб санкції запроваджувалися на багатосторонній основі, зокрема, в Раді Безпеки.
Але коли деякі члени Ради блокують запровадження санкцій щодо "порушників мирного процесу, терористів, порушників прав людини та осіб, які ухиляються від санкцій», Сполучені Штати та багато інших країн готові діяти та використовувати свої внутрішні фінансові системи «як економічний важіль для вирішення невідкладних глобальних проблем, таких як поширення ядерної зброї, порушення прав людини, порушення та корупція», - сказала вона.
На твердження Росії про те, що санкції, запроваджені окремими країнами, можуть бути незаконними, Томас-Грінфілд заперечила: "Сполучені Штати категорично відкидають цю позицію".
США повністю підтримують своїх партнерів, регіональні організації, включаючи Європейський Союз, Африканський союз та західноафриканську регіональну групу ЕКОВАС, «які вводять свої власні санкції у відповідь на погрози», - сказала вона.
Заступниця посла Франції в ООН Наталі Бродхерст заявила, що санкції ЄС "відповідають міжнародному праву" та "не перешкоджають гуманітарній діяльності".
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