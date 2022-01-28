США та Росія розходяться у думках щодо продовження місії ООН у Лівії

05:45 28 січень Київ, Україна

За словами дипломатів, у четвер Росія та Сполучені Штати зайшли в глухий кут через продовження місії ООН у Лівії, яка закінчується 31 січня, оскільки Москва вимагає заміни американського спеціального радника генерального секретаря з Лівії.



Голосування щодо резолюції, запропонованої Сполученим Королівством про продовження місії ООН у Лівії (МООНПЛ) до 15 вересня, було заплановане на ранок четверга, але відкладено на невизначений термін в останню хвилину.



Росія мала намір накласти вето на текст, перш ніж запропонувати свою резолюцію для голосування, яку могли накласти вето Сполучені Штати.



У російському тексті міститься прохання до «Генерального секретаря без подальшої тяганини призначити свого спеціального посланця». Також пропонується продовжити місію до 30 квітня, коли, на думку Москви, проясниться політична ситуація у Лівії.



Американка Стефані Вільямс була де-факто спеціальним радником по Лівії після раптової відставки посланця Яна Кубіша у листопаді.



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Вільямса "спеціальним радником" замість "посланника" на початку грудня, що дозволило йому обійти Раду Безпеки, що складається з 15 членів.



Говоряча арабською, Стефані Вільямс у 2020 році працювала виконуючою обов'язками директора місії ООН у Лівії, що базується в Женеві, а з 2018 по 2020 рік була його заступником..



За словами дипломатів, відставка словака Кубіша була погано сприйнята Росією, яка відтоді прагнула повернути собі перевагу.



У понеділок під час засідання Ради Безпеки по Лівії постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянський наголосив, за його словами, на важливості призначення нового посередника в цій північноафриканській країні.



«Важливо, щоб Генеральний секретар якнайшвидше подав кандидата на цю посаду», - сказав він.. "Посланець ООН повинен мати достатній досвід роботи в рамках мандату, визначеного Радою Безпеки".



"На жаль, такої людини на чолі місії на даний момент у нас немає", - додав він.



МООНПЛ спливає 31 січня, що залишає деякий час для пошуку компромісу між Росією та Сполученими Штатами.



Але дипломатичне джерело сказало, що розбіжності між членами ООН не є «хорошим сигналом» для лівійців і «не допоможуть Стефані Вільямс» у її нинішній ролі.