США та росія один раз використали свою військову гарячу лінію - Reuters

13:52 29 листопада Київ, Україна

Лінія зв'язку, створена між військовими Сполучених Штатів та росією на початку повномасштабної війни рф проти України, була використана лише один раз.





Агентство є першим, хто повідомляє про використання цієї лінії, окрім звичайного тестування. Чиновник, який говорив за умов анонімності, сказав, що Сполучені Штати ініціювали дзвінок через лінію "deconfliction" ("деконфліктність"), щоб повідомити про своє занепокоєння російськими військовими операціями поблизу критичної інфраструктури в Україні.



Відомо трохи деталей щодо конкретного інциденту, що призвів до дзвінка на лінію, що з'єднує Європейське командування Збройних сил США та Центр управління національною обороною росії. Чиновник відмовився від уточнення, але сказав, що вона не була використана, коли 15 листопада під час масованого обстрілу України з боку росії ракета випадково впала в Польщі, яка є членом НАТО, вбивши двох людей.



Інші військові канали включають рідкісні переговори на високому рівні між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони росії сергієм шойгу. Вищі генерали США та росії, генерал армії США Марк Міллі та російський генерал валерій герасимов також двічі говорили з початку повномасштабної війни. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван та директор ЦРУ Білл Бернс також контактували з російськими офіційними особами.



Тим не менш, американо-російські відносини знаходяться на найнижчому рівні з часів холодної війни. Державний департамент США заявив у понеділок, 28 листопада, що москва відклала переговори у Каїрі, спрямовані на відновлення інспекцій з ядерної зброї. У російському мзс підтвердили перенесення переговорів. Жодна сторона не повідомила причини.



Відповідаючи на прохання прокоментувати лінію деконфліктності, Пентагон лише сказав, що він зберіг кілька каналів для обговорення критичних питань безпеки з росіянами під час непередбачених ситуацій чи надзвичайної ситуації з метою запобігання прорахункам, військовим інцидентам та ескалації. Про це пише Reuters із посиланням на офіційного представника США . Йдеться про лінію, яка з'єднує Європейське командування Збройних сил США та Центр управління національною обороною росії.Агентство є першим, хто повідомляє про використання цієї лінії, окрім звичайного тестування. Чиновник, який говорив за умов анонімності, сказав, що Сполучені Штати ініціювали дзвінок через лінію "deconfliction" ("деконфліктність"), щоб повідомити про своє занепокоєння російськими військовими операціями поблизу критичної інфраструктури в Україні.Відомо трохи деталей щодо конкретного інциденту, що призвів до дзвінка на лінію, що з'єднує Європейське командування Збройних сил США та Центр управління національною обороною росії. Чиновник відмовився від уточнення, але сказав, що вона не була використана, коли 15 листопада під час масованого обстрілу України з боку росії ракета випадково впала в Польщі, яка є членом НАТО, вбивши двох людей.Інші військові канали включають рідкісні переговори на високому рівні між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони росії сергієм шойгу. Вищі генерали США та росії, генерал армії США Марк Міллі та російський генерал валерій герасимов також двічі говорили з початку повномасштабної війни. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван та директор ЦРУ Білл Бернс також контактували з російськими офіційними особами.Тим не менш, американо-російські відносини знаходяться на найнижчому рівні з часів холодної війни. Державний департамент США заявив у понеділок, 28 листопада, що москва відклала переговори у Каїрі, спрямовані на відновлення інспекцій з ядерної зброї. У російському мзс підтвердили перенесення переговорів. Жодна сторона не повідомила причини.Відповідаючи на прохання прокоментувати лінію деконфліктності, Пентагон лише сказав, що він зберіг кілька каналів для обговорення критичних питань безпеки з росіянами під час непередбачених ситуацій чи надзвичайної ситуації з метою запобігання прорахункам, військовим інцидентам та ескалації.

"Нас надихають нещодавні розмови високого керівництва Міністерства оборони з російськими колегами і ми вважаємо, що продовження діалогу має вирішальне значення", - сказав представник Міністерства оборони США.

Ні посольство росії у Вашингтоні, ні міністерство оборони росії в москві не відповіли на запити про коментарі.



Що таке лінія "деконфліктності"

У березні в Пентагоні заявили, що лінію "деконфліктності" створили, щоб уникнути будь-яких ненавмисних зіткнень у повітряному просторі НАТО або на землі.

"Це не призначено бути універсальною лінією скарг, де ми можемо просто взяти телефонну трубку та висловити стурбованість тим, що росія робить в Україні", - сказав тоді високопосадовець оборони США.

Під час холодної війни Сполучені Штати та Радянський Союз підтримували такі гарячі лінії на різних рівнях.